Средняя зарплата в Слуцком районе увеличилась на 67 рублей. А как у соседей

По данным Белстата, средняя зарплата за декабрь 2020 года в Слуцком районе составила 1 176,4 рубля. Это ровно на 67 рублей больше, чем в ноябре.

В Солигорском районе средний доход увеличился на 326 рублей, Любанском — 41,1 рубля, Стародорожском — 66,4 рубля. А вот Копыльский район потерял 6,6 рубля. Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».