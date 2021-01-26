Недавно в редакцию «Кур'ера» обратилась жительница нового дома № 30 на улице Борисовца в Слуцке. Она предоставила фото переполненных контейнеров и посетовала, что коммунальщики не справляются. Оказалось, что виноваты не столько они, сколько жильцы. В ЖЭУ-5 ответили, что контейнеры забиты строительным мусором, а они предназначены только для твёрдых бытовых отходов.

«Кур'ер» узнал, куда деть хлам, который нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры.

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Куда девать строительный мусор и старую мебель

Строительные отходы и старую мебель случчане могут отвезти на полигон «Лесище», который находится в районе Новодворцев, рассказали «Кур'еру» в бюро по экологии и коммунальным отходам Слуцкого ЖКХ.

Есть два варианта. Первый — вывезти отходы на полигон самостоятельно. Для этого надо приобрести талон в кассе Слуцкого ЖКХ (ул. Пионерская, 23). Его стоимость (на 3 м³) — 5,4 рубля. Сумма оплачивается на расчётный счёт ЖКХ. Потом человек приходит в кассу на втором этаже и забирает талон. После этого можно своим транспортом везти мусор на полигон.

Если заказывать транспорт в ЖКХ, то вначале надо написать заявление в произвольной форме на имя руководителя. В планово-экономи­ческом отделе рассчитают стоимость услуги. Сумма зависит от вида транспорта (трактор, кран для погрузки), сколько надо часов для вывоза мусора, его объёма. После оплаты выставленного счёта за услугу коммунальщики отвезут ваш мусор на полигон. Телефон для справок: (801 795) 5 36 67 (приёмная Слуцкого ЖКХ).

Что делать со старой бытовой техникой

Холодильники, телевизоры, электро- и газовые плиты, компьютеры, микроволновые печи, стиральные, посудомоечные машины и другую бытовую технику запрещено вывозить на полигон. Есть более простой способ избавиться от старого электрохлама, при этом даже заработать.

Представители по Слуцку и району компании «БелВТИ» рассказали «Кур'еру», что они вывозят бытовую технику любых размеров. Человеку достаточно позвонить и оставить заявку по телефону (8 029) 253 29 96. Грузчики сами вынесут технику, взвесят на электронных весах и выплатят владельцу деньги на месте. Старая бытовая техника принимается по 15 ко­пеек за килограмм. Например, стиральная машина завесит на 9 рублей, холодильник — на 10.

Старая техника отправляется на завод по утилизации в Минск. Единственное условие — она должна быть целая, то есть в неразобранном виде.

Вторсырьё стоит денег

Вторсырьё тоже не стоит выбрасывать в мусорный контейнер. Его можно сдать. Слуцкое ЖКХ закупает вторсырьё по ценам:

макулатура — 10 копеек за 1 кг;

стеклобой тарный — 12 коп/кг;

cтеклобой оконный — 3 коп/кг;

отходы плёнки п/э чистые — 7 коп/кг;

отходы пластмасс (канистры) — 4 коп/кг;

ПЭТ-бутылка — 20 коп/кг;

сложная бытовая техника — 12 коп/кг.

Сдать вторсырьё можно в приёмном пункте по адресу: г. Слуцк, ул. Гагарина, 12. Время работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Или оставить заявку на вывоз по телефону 4 41 07.