«Чтобы сесть в машину, я перелажу через забор». Дом многодетной семьи в Лучниках затопило из-за того, что нарушена система отвода воды

В нашу редакцию позвонил житель Лучников. Он рассказал, что его многодетная семья оказалась в осаде: дом затопило водой, которая потоком течёт с дороги. «Кур'ер» узнал, что о решении проблемы думают в Серяжском сельсовете и дорожной службе.

«Вода окружила дом с трёх сторон»

«В понедельник, 25 января, мы не смогли выйти из дома, — рассказал «Кур'еру» Виктор Сутягин, отец большого семейства. — Вода окружила дом с трёх сторон и заблокировала все выходы на улицу. Чтобы добраться до машины, мне приходится перелазить через забор. А с детьми вообще невозможно выйти.

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Мы живём на улице Центральной, 42. Наш дом и ещё два соседских расположены в самом низком месте агрогородка. Вода полилась на наш участок после того, как дорожные службы сгребли снег от тротуаров на дорогу и он там растаял под колёсами машин. Да ещё и дождь прошёл. Напротив нашего дома есть пешеходный переход и «лежачий полицейский». Перед ним сначала образовалась огромная лужа, а потом по наклонной она хлынула в промежуток между бордюром и «лежачим полицейским» прямо к нам во двор, так как он ниже уровня дороги.

Системы отвода воды с дороги в этом месте нет. Получается, что стоки со всей дороги текут к нам, как по каналу. Мы не раз обращались и к дорожникам, и к властям, чтобы решили эту проблему. Но несколько лет ничего не меняется. Приедут, поговорят, разведут руками — и всё.

Я вчера (25 января. — Прим. ред.) позвонил в дорожную службу, сегодня (26 января. — Прим. ред.) пришли специалисты и сказали: «Да. Проблема наша, а что мы можем сделать?».

Раньше хотя бы были водоотводные каналы, по ним вода уходила в такой водоём, называется «глинище». Постепенно некоторые жители сравняли канавки, которые проходили по их участкам, и воде стекать стало некуда. К ним на участки вода не течёт — всё сконцентрировалось у нас.

Сегодня приехал мастер ДРСУ-125 с работниками. Они разводят руками, мол, ничего не можем сделать, да, проблема на нашем участке, мы вас понимаем, но когда решится этот вопрос, не знаем.

Кроме ДРСУ-125, я обратился в сельсовет и сделал заявку на 115. бел".

Что сказали в ДРСУ-125

«Пока я не владею этой ситуацией. Если на место выехал мастер, то он разберётся, можно ли что-то сделать. Но сейчас улицы в сельских населённых пунктах обслуживает ЖКХ. Моя задача — обеспечить движение по дороге: убрать воду и снег.

Снег с дороги не вывозят. У нас это не предусмотрено, бюджет на это не выделяется. Раньше были водоотводные канавы, но жители их засыпали. И сами себе вред сделали", — сказал «Кур'еру» Сергей Шуляренко, главный инженер ДРСУ-125.

Как помочь, разбирается сельсовет

«В этом месте вода собирается возле «лежачего полицейского», он служит своеобразным подпором, когда идут дожди или происходит резкое таяние снега. Когда-то давно были отводные канавы вдоль дороги, но сейчас они не такие глубокие. Те, которые проходили по огородам, владельцы со временем засыпали, и воде стало некуда деваться.

Созванивался сегодня с ДРСУ, с ЖКХ, специалисты должны подъехать. Пришли к выводу, что нужно углубить существующие канавки, восстановить их, чтобы хотя бы часть воды по ним распределялась. Этого временно должно хватить.

Этим будет заниматься ЖКХ, потому что эта территория на их обслуживании. Подъедет мастер ЖКХ, обсудим с ним, сколько времени на это потребуется. Машина откачает воду в качестве оперативного решения проблемы", — рассказал «Кур'еру» Артём Демьянов, председатель Серяжского сельисполкома.

Пока готовился материал

Пока материал готовился к публикации, к дому Виктора Сутягина приехали работники ЖКХ.