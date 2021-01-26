В Слуцке возле 58-го магазина не разъехались две машины. Пострадала женщина

В понедельник, 25 января, около 9 утра в Слуцке на пересечении улиц Ленина и Пионерской, рядом с магазином № 58, столкнулись две машины. Травмы получила 47-летняя пассажирка Renault.

«За рулём Nissan был 34-летний водитель, который ехал по улице Ленина. При повороте на улицу Пионерскую он не пропустил Renault под управлением 32-летнего водителя, у которого было право преимущественного проезда. Автомобили столкнулись.

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Обе машины были на зимних шинах. В аварии телесные повреждения получила 47-летняя пассажирка Renault", — рассказала Ирина Сапунова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома, передаёт МЛЫН. BY.

По словам Ирины Сапуновой, женщина госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом плеча.

По факту ДТП проводится проверка.