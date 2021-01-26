С 1 февраля в Беларуси вырастут размеры пособий на детей до трёх лет

С 1 февраля в Беларуси пересмотрят размеры пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х лет. Прибавка составит около 10,5%. Об этом сообщает TUT.BY.

Плановый пересмотр размера пособий составит:

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на первого ребёнка 472,92 рубля (сейчас — 427,84 рубля);

на второго и последующих детей — 540,48 рубля (сейчас — 488,96 рубля);

на ребёнка-инвалида — 608,04 рубля (550,08 рубля).

Рост пособия зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя зарплата падает или не изменяется, то размер пособия остаётся на прежнем уровне, а если растёт, то следом поднимают и пособия.

Напомним, в июне 2017 года в Беларуси изменили порядок пересмотра выплаты пособий на детей до 3 лет. Выплаты стали пересчитывать дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа, а не раз в квартал, как было раньше. Кроме того, в конце 2016 года в парламенте рассматривали вариант, чтобы пересматривать размер выплат декретницам раз в год, а не каждый квартал, как было раньше.

С 1 февраля также должен быть пересмотрен размер единоразовых выплат в связи с рождением ребёнка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, но точные цифры ещё не озвучили.