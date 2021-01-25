«Люди моего поколения были настоящими патриотами». Слуцкий депутат про молодёжную политику в Беларуси

Валерий Михалькевич, депутат Знаменского сельского Совета депутатов, начальник филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», высказался о воспитании молодёжи и о том, что необходимо поднимать престиж работы в сельском хозяйстве. Об этом рассказывается в группе Слуцкого райисполкома во «ВКонтакте».

«Предстоящий форум — Всебелорусское народное собрание — важное событие, на котором будут определены основные приоритеты развития страны на будущее пятилетие. С моей точки зрения, среди первостепенных вопросов, которые необходимо обсудить на форуме, — молодёжная политика.

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К сожалению, немало молодых людей поглощено интернетом, что так или иначе влияет на их психологию, формирование ценностей и ориентиров в жизни. Придя на работу, они хотят всего и сразу. А ведь так не бывает. Люди моего поколения были большими энтузиастами, мы стремились всего достичь сами, были настоящими патриотами своей страны. Несомненно, есть среди нынешней молодёжи много целеустремленных, инициативных людей, в том числе и в нашей сельхозорганизации. Но иждивенческое отношение к жизни всё же присутствует в молодёжной среде. Поэтому приоритетный вопрос — воспитание молодёжи.

Необходимо поднимать престиж работы в сельском хозяйстве. Да и обучение в высших и средних специальных учреждениях образования должно быть практико-ориентированным. Образование не должно быть узкопрофильным.

Молодёжь — наше будущее, от неё зависит дальнейшее развитие государства. Необходимо совместными усилиями выработать дальнейшую стратегию молодёжной политики в стране", — сказал Валерий Михалькевич.