В квартирах хотят запретить держать некоторых животных. В планах и ограничения по контактным зоопаркам

Крокодилов, длинных и ядовитых змей, а также некоторых пауков хотят внести в список диких животных, которых нельзя содержать и разводить в домашних условиях. Ограничения настроены ввести и для передвижных и контактных зоопарков.

Как пишет TUT.BY, на данный момент идёт подготовка нового законопроекта, расширяющего список животных, которых будет нельзя содержать и разводить в домашних условиях. Изменения в Закон «О животном мире и генно-инженерной деятельности» внесут к маю, а в сентябре обновлённый перечень представят на рассмотрение парламенту.

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В список диких животных, которых будет запрещено содержать и разводить в домашних условиях, планируется включить:

виды млекопитающих, высота в холке которых превышает 70 см, виды крупных кошачьих, псовых, медвежьих, крупных грызунов семейства Бобровые (Castoridae), Дикобразовые (Hystricidae);

все виды ядовитых змей, а также змей, общая длина которых (от кончика носа до кончика хвоста) превышает 5 метров;

виды диких животных из отряда Крокодилы (Crocodilia), крупных представителей рода Вараны (Varanus);

виды из отряда Сколопендровые (Scolopendromorpha), мелкие виды отряда Скорпионы (Scorpiones), пауки родов Пециллотерия (Pecilloteria), Птеринохилюс (Pterinochilus), Мегафобема (Megaphobema), отряда Пауки (Araneae);

все виды отряда Приматы.

В Беларуси нет отдельного закона, в котором был бы перечень животных, разрешённых для содержания в качестве домашних питомцев. Утверждены только правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных.

В передвижных и контактных зоопарках хотят запретить содержать все виды диких животных. Исключение — виды, относящиеся к подотряду мышеобразные: хомяки, мыши, тушканчики, сони и другие.

Среди причин, по которым хотят ввести нововведения, — сохранение биологического разнообразия, предотвращение вреда жизни и здоровью диких животных в неволе, установление гарантии безопасности граждан.