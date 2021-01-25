В честь праздника «Кур'ер» вспоминает пять самых известных Татьян

25 января отмечается Татьянин день. Специально для своих читателей «Кур'ер» вспомнил самых знаменитых и популярных Татьян. Смотрите подборку.

1. Татьяна Ларина

Татьяна Ларина — отвергнутая возлюбленная Онегина. Все девушки и женщины знают наизусть её письмо к Онегину. Пожалуй, её можно назвать самой популярной Татьяной. Кстати, Александр Пушкин не скрывал, что женский персонаж романа писался с реальной женщины. Но никто так и не знает, кто же эта муза.

2. Татьяна Николаевна Романова

Великая княжна, которую расстреляли. Вся её семья в лике святых именуется «Святыми Царственными страстотерпцами». Получила своё имя в честь Татьяны Лариной. Считалась самой красивой из дочерей царя.

3. Татьяна Кузминская

Татьяна Андреевна Кузминская была русской писательницей и сестрой жены Льва Толстова. С неё Лев Николаевич и написал образ Наташи Ростовой в романе «Война и мир». А Афанасий Фет посвятил этой женщине стихотворение «Т. А. Кузминской».

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«Пускай мой старческий портрет

Вам повторяет, что уж нет

Во мне безумства прежней силы,

Но что цветете вы душой,

Цветете тонкою красой

И что по-прежнему вы милы…»

4. Татьяна Яковлева

Татьяна Яковлева — французский и американский модельер женской одежды. Была последней любовью Владимира Маяковского. Он посвятил ей знаменитое стихотворение «Письмо Татьяне Яковлевой»:

«Ты одна мне ростом вровень,

стань же рядом с бровью брови…»

5. Татьяна Сухотина-Толстая

Татьяна была старшей дочерью Льва Николаевича Толстого и русской писательницей. Она с детских лет вела дневник и продолжала в течение почти 40 лет. После революции Татьяна Львовна нашла себя в занятиях делами толстовского музея. Денег не было, поэтому она выращивала в усадьбе овощи, вязала пуховые платки и продавала их на базаре вместе со своими нарядными платьями.