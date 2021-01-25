«Куды ідзеш, Беларусь?» Тадеуш Кондрусевич провёл «прощальную службу» в Минске (как это было)

В воскресенье, 24 января, в Минске прошла служба с участием Тадеуша Кондрусевича, которую можно считать прощальной. С 3 января он не возглавляет католический костел Беларуси, но именно вчера представил прихожанам его временного руководителя. Казимир Великоселец, епископ, будет администратором костела в нашей стране, пока Ватикан не назначит нового митрополита. TUT. BY посмотрел, как проходила историческая служба.

Уход на пенсию после изгнания и в нелёгкое время

Недавно папа римский Франциск принял отставку Тадеуша Кондрусевича, митрополита Минско-Могилевского. 3 января архиепископу исполнилось 75, в этом возрасте по каноническому праву епископы просят главу костёла освободить их от обязанностей управлять диацезией. Эту просьбу могли как принять, так и отклонить. Прошение об отставке Кондрусевича приняли. Важно, что уходу Кондрусевича с должности митрополита предшествовали драматические события: около четырёх месяцев его не пускали в страну. Это объясняли проблемами с паспортом, однако Александр Лукашенко несколько раз обвинял католического митрополита, что он выезжал в Польшу «для консультаций» — «как разрушать нашу страну».

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Митрополит Тадеуш Кондрусевич не раз высказывался против насилия, которое наблюдалось в стране после президентских выборов 9 августа. Всё время отсутствия верующие молились за возвращение в страну митрополита, а папа римский даже направлял в Беларусь спецпосланника, чтобы разрешить эту проблему. 24 декабря 2020-го Тадеуш Кондрусевич наконец смог вернуться и даже провёл службу в сочельник в минском костёле.

Прощальная служба. Белые розы и «Магутны Божа» в костёле

Без оговорок называть эту службу Тадеуша Кондрусевича прощальной не выходит — номинально он уже не возглавляет белорусский костел с 3 января, а на пенсии будет продолжать участвовать в его жизни. 24 января в Архикафедральном соборе на площади Свободы бывший митрополит представил прихожанам епископа Казимира Великосельца. Последнего назначили Апостольским администратором Минско-Могилевской архидиоцезии до того времени, пока католикам Беларуси не представят нового митрополита.

Тадеуша Кондрусевича, как всегда, тепло встречали прихожане. Некоторые молились со слезами на глазах, но наиболее эмоциональным сегодня был сам митрополит. Он благодарил верующих за поддержку.

— Хачу падзякаваць вам, дарагія браты і сестры, за салідарнасць са мной, калі я перажываў складаны час цягам чатырох месяцаў, калі быў на выгнанні, — сказал Тадеуш Кондрусевич. — Я перапрашаю ўсіх вас: можа, кагосьці скрыўдзіў. Хачу заверыць, што ўсё, што чыніў, — чыніў у славу Бога, для касцёла і для збаўлення людзей. Я адыходжу як кіруючы біскуп, але як біскуп застаюся. Таму буду і далей працаваць у Канферэнцыі біскупаў, буду сярод вас, буду цэлебраваць розныя набажэнствы, прымаць удзел у іншых мерапрыемствах. Я прашу і далей вашай малітвы, каб я мог спраўляць свае абавязкі біскупа. Шчыра-шчыра вам усім дзякую!

Представляя Казимира Великосельца, Тадеуш Кондрусевич отметил:

— Біскупы змяняюцца, а касцёл застаецца…(…). Прашу любіць і жалаваць!

Бывший глава католиков Беларуси добавил, что сейчас ответственное время и «для нашага касцёла, і для нашай Бацькаўшчыны». Он напутствовал епископа Казимира тёплыми словами и образными фразами:

— Ня бойся выплысці на глыбіню заданняў, якія стаяць перад касцёлам, заданняў, якія стаяць перад нашай Бацькаўшчынай. Ня бойся зазірнуць у глыбіню праблем, з якімі мы спатыкаемся, — і грамадства, і кожны чалавек. Ня бойся з моцай абвяшчаць слова тым, якія маюць уладу і не маюць, тым, якія вучоныя і тым якія простыя, тым, якія старэйшыя і тым, якія маладыя, тым, якія здаровыя і тым, якія хворыя, тым, якія на свабодзе і тым, якія зняволеныя. Людзі патрабуюць гэтага жывога Божага слова, якое нясе праўду. А толькі праўда ўчыніць нас свабоднымі.

Во время службы сказал Тадеуш Кондрусевич и о том, что сегодня мы стоим перед таким вопросом:

— Што будзе заўтра, куды ідзеш, Беларусь?

Как и во время рождественских служб, Тадеуша Кондрусевича встречали аплодисментами. Сегодня и ему, и приступившему к обязанностям Казимиру Великосельцу подарили большие букеты белых роз.

Под занавес прихожане в костеле спели песню «Магутны Божа».

Что говорили люди возле костёла?

Некоторые уходили с прощальной службы митрополита со слезами на глазах.

Елена — католичка, прихожанка костёла Святого Роха.

— Пришла сегодня сюда, потому что большое счастье — увидеть такую важную службу. Для меня Тадеуш Кондрусевич не уходит, он остается с нами. Хорошо, что издевательство над ним прекратили. У него снова есть возможность быть с паствой, проповедовать. То, что он сегодня выступил с такой пронзительной речью, — тоже важно.

Татьяна с подругой Светланой и дочерью Еленой — православные. Но они сегодня тоже приходили в костёл:

— Мы пришли отдать дань уважения этому великому человеку. Человек по совести живёт. Мы заявляем, что нельзя отбирать право у человека выражать свою свободу. Нельзя заставить человека физическим насилием делать так, как хочешь ты. Это обычные нормальные моральные христианские принципы.