Как 19-летняя Рита выхаживает собак-инвалидов. История из деревни под Слуцком

Рита Лесковец живёт в деревне Гацук, что в 30 км от Слуцка. На её попечении — семь животных, некоторые из них могут передвигаться только на тележках, которые смастерили для них заботливые хозяева. Рита рассказала «Кур'еру», как эти особенные питомцы появились в её жизни и почему она не смогла остаться в стороне.

Почему Рита помогает особенным животным

Рита окончила школу, но учиться дальше не смогла. Она сама страдает от тяжёлого недуга — эпилепсии. Раньше жила в Минске, но сменила место жительства, чтобы удобнее было размес­титься с питомцами. Сейчас у неё живут пять собак, четверо из них — инвалиды, два кота и хомяк без глаза.

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По словам Риты, она помогает животным, чтобы спасти себя от «расчеловечивания». Она считает, что любой выбор в пользу добра делает нас лучше во сто крат. Рита понимает, что пристроить сложно любых бездом­ных животных, а инва­лидов — практически невозможно. За всё это время, что она выхаживает собак-колясочников, ни одна из них не нашла себе дом и новых хозяев.

История первого спасения

«В 2018 году я увидела душераздирающий пост о том, что кто-то сбил собаку в Слуцке возле кафе «Вояж». Пёс два дня пролежал у дороги. Мы поехали и забрали его, — рассказывает Рита. — В ветклинике собаке сделали рентген, оказалось, что у неё сломан позвоночник. Так появился мой первый «спинальник», я назвала его Уилл. В клинике он пробыл три дня, потом мне раз­решили его за­брать домой. Я за ним ухаживала и всё время боялась что-то сделать не так, потому что делала всё впервые. Ему надо было опорожнять моче­вой пузырь, ме­нять памперсы, обездви­живать, чтобы не навредить.

Шло время, я уехала с Уиллом в деревню, где началась его реа­би­­литация. Я помо­гала ему ходить, поддерживая простынёй. Задние ноги он тащил за собой, а на передних бегал бодро. Уилл не озлобился на людей и ни разу меня не укусил. Благодаря ежедневным трени­ровкам он научился стоять и плавать в реке.

То, что он сейчас немного ходит, — это его заслуга. Он не лежал, а всё время пытался ходить. Я раньше ему искала дом, а потом решила, что это мой пёс. Мы уже два с поло­виной года вместе".

О своих воспитанниках

«У меня живут Герман, Волча и Жулик. Герман после ДТП четыре дня пролежал в канаве. Обследование тоже показало перелом позвоночника. Пёс пережил три операции: на позвоночнике, кастрацию и ампутацию. Герман — один из самых тяжёлых моих подопечных. У него часто проявляется некроз и проблемы с мочевым пузырём. Но как он меня вдохновляет — не унывает, радуется каждому дню, очень любит купаться.

Другой питомец — Жулик — это шпиц, жертва человеческой жестокости. У него атаксия мозжечка — заболевание, когда мозг не регулирует движения конечностей. Заводчики, у которых он родился, ничего не предпринимали 9 месяцев, просто ждали, что он будет ходить. Им было важно продать щенка дорого, но собака осталась инвалидом. Это добрый и весёлый малыш. Для дальнейшей реабилитации ему нужно сделать МРТ.

Волча тоже угодил под машину. В этой аварии пострадала лапа. Хозяева провели операцию, в результате которой у собаки начался сепсис.

Когда он попал ко мне, оставшаяся часть лапы распухла до гигантских размеров, её пришлось ампутировать".

Они хотят жить

Для каждого не ходячего питомца муж Риты Евге­ний сделал при­спо­собления для пере­движения. Конструкции колясок ребята придумывают сами: покупают полипропиленовые трубы и старые колёса. «Коляски делали по раз­меру собаки. Кто-то сразу побежал, когда почувствовал что может двигаться, а кому-то понадобилось время. Коляски я на­де­ваю только на ули­це», — говорит девушка.

Утро Риты начинается с уборки у животных: смены памперсов, подстилок. Потом лечебные процедуры, кормление и упражнения.

«Мне хочется сказать людям, что заботиться о животном-инвали­де — не страшно. Смена памперса и опорожне­ние мочевого пузыря не занимают много времени. Все они любят гулять, а надеть коляску очень просто. Единственное, что должно стать правилом, — наблюдаться у ветеринара», — говорит Рита.

Об отношении окружающих

Девушка любит сво­их пи­томцев и на личном опыте понимает, что зна­чит, когда в жизнь вмешивается болезнь. «Близкие люди изначально были равнодушны к тому, чем я занимаюсь. Папа, бывало, помогал, сейчас — муж, — говорит Рита. — Основной уход за животными лежит на мне. С корма­ми и памперсами иногда помогают неравнодушные люди, за что я им очень благодарна. Также средства собирает общест­венная органи­зация «ХэппиПет».

К сожалению, многие односельчане не понимают Риту и не поддерживают, даже категорически против таких животных в обществе. «Они говорят, что их нужно усыпить. Но их болезнь не значит, что они не должны жить, — уверена Рита. — Они хотят жить, так же, как и все остальные, а их упорству можно позавидовать. Забота об инвалидах — это больше проверка наших человеческих и душевных качеств».

Главная мечта — чтобы появился приют для домашних животных

Рита думает, что для этого нужно разработать хороший план, найти удобное место, финансирование и иметь постоянных рабочих, тогда сделать можно будет многое. Даже маленький приют поможет изменить отношение к животным в более гуман­ную сторону. Рита считает, что можно позаимствовать опыт Санкт-Петербурга, в котором есть приют для проживания собак-колясочников. Она готова проводить мастер-классы и рассказывать, как уха­живать за особен­ными животными.

Рита с благодарностью примет помощь от неравнодушных людей, которые могут помочь памперсами, кормом, пелёнками, ветошью (покрывала, простыни).

Связаться с ней мож­но че­рез группу во «ВКонтакте».