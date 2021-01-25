Как 19-летняя Рита выхаживает собак-инвалидов. История из деревни под Слуцком

Рита Лесковец живёт в деревне Гацук, что в 30 км от Слуцка. На её попечении — семь животных, некоторые из них могут передвигаться только на тележках, которые смастерили для них заботливые хозяева. Рита рассказала «Кур'еру», как эти особенные питомцы появились в её жизни и почему она не смогла остаться в стороне.
Почему Рита помогает особенным животным
Рита окончила школу, но учиться дальше не смогла. Она сама страдает от тяжёлого недуга — эпилепсии. Раньше жила в Минске, но сменила место жительства, чтобы удобнее было разместиться с питомцами. Сейчас у неё живут пять собак, четверо из них — инвалиды, два кота и хомяк без глаза.
По словам Риты, она помогает животным, чтобы спасти себя от «расчеловечивания». Она считает, что любой выбор в пользу добра делает нас лучше во сто крат. Рита понимает, что пристроить сложно любых бездомных животных, а инвалидов — практически невозможно. За всё это время, что она выхаживает собак-колясочников, ни одна из них не нашла себе дом и новых хозяев.
История первого спасения
«В 2018 году я увидела душераздирающий пост о том, что кто-то сбил собаку в Слуцке возле кафе «Вояж». Пёс два дня пролежал у дороги. Мы поехали и забрали его, — рассказывает Рита. — В ветклинике собаке сделали рентген, оказалось, что у неё сломан позвоночник. Так появился мой первый «спинальник», я назвала его Уилл. В клинике он пробыл три дня, потом мне разрешили его забрать домой. Я за ним ухаживала и всё время боялась что-то сделать не так, потому что делала всё впервые. Ему надо было опорожнять мочевой пузырь, менять памперсы, обездвиживать, чтобы не навредить.
Шло время, я уехала с Уиллом в деревню, где началась его реабилитация. Я помогала ему ходить, поддерживая простынёй. Задние ноги он тащил за собой, а на передних бегал бодро. Уилл не озлобился на людей и ни разу меня не укусил. Благодаря ежедневным тренировкам он научился стоять и плавать в реке.
То, что он сейчас немного ходит, — это его заслуга. Он не лежал, а всё время пытался ходить. Я раньше ему искала дом, а потом решила, что это мой пёс. Мы уже два с половиной года вместе".
О своих воспитанниках
«У меня живут Герман, Волча и Жулик. Герман после ДТП четыре дня пролежал в канаве. Обследование тоже показало перелом позвоночника. Пёс пережил три операции: на позвоночнике, кастрацию и ампутацию. Герман — один из самых тяжёлых моих подопечных. У него часто проявляется некроз и проблемы с мочевым пузырём. Но как он меня вдохновляет — не унывает, радуется каждому дню, очень любит купаться.
Другой питомец — Жулик — это шпиц, жертва человеческой жестокости. У него атаксия мозжечка — заболевание, когда мозг не регулирует движения конечностей. Заводчики, у которых он родился, ничего не предпринимали 9 месяцев, просто ждали, что он будет ходить. Им было важно продать щенка дорого, но собака осталась инвалидом. Это добрый и весёлый малыш. Для дальнейшей реабилитации ему нужно сделать МРТ.
Волча тоже угодил под машину. В этой аварии пострадала лапа. Хозяева провели операцию, в результате которой у собаки начался сепсис.
Когда он попал ко мне, оставшаяся часть лапы распухла до гигантских размеров, её пришлось ампутировать".
Они хотят жить
Для каждого не ходячего питомца муж Риты Евгений сделал приспособления для передвижения. Конструкции колясок ребята придумывают сами: покупают полипропиленовые трубы и старые колёса. «Коляски делали по размеру собаки. Кто-то сразу побежал, когда почувствовал что может двигаться, а кому-то понадобилось время. Коляски я надеваю только на улице», — говорит девушка.
Утро Риты начинается с уборки у животных: смены памперсов, подстилок. Потом лечебные процедуры, кормление и упражнения.
«Мне хочется сказать людям, что заботиться о животном-инвалиде — не страшно. Смена памперса и опорожнение мочевого пузыря не занимают много времени. Все они любят гулять, а надеть коляску очень просто. Единственное, что должно стать правилом, — наблюдаться у ветеринара», — говорит Рита.
Об отношении окружающих
Девушка любит своих питомцев и на личном опыте понимает, что значит, когда в жизнь вмешивается болезнь. «Близкие люди изначально были равнодушны к тому, чем я занимаюсь. Папа, бывало, помогал, сейчас — муж, — говорит Рита. — Основной уход за животными лежит на мне. С кормами и памперсами иногда помогают неравнодушные люди, за что я им очень благодарна. Также средства собирает общественная организация «ХэппиПет».
К сожалению, многие односельчане не понимают Риту и не поддерживают, даже категорически против таких животных в обществе. «Они говорят, что их нужно усыпить. Но их болезнь не значит, что они не должны жить, — уверена Рита. — Они хотят жить, так же, как и все остальные, а их упорству можно позавидовать. Забота об инвалидах — это больше проверка наших человеческих и душевных качеств».
Главная мечта — чтобы появился приют для домашних животных
Рита думает, что для этого нужно разработать хороший план, найти удобное место, финансирование и иметь постоянных рабочих, тогда сделать можно будет многое. Даже маленький приют поможет изменить отношение к животным в более гуманную сторону. Рита считает, что можно позаимствовать опыт Санкт-Петербурга, в котором есть приют для проживания собак-колясочников. Она готова проводить мастер-классы и рассказывать, как ухаживать за особенными животными.
Рита с благодарностью примет помощь от неравнодушных людей, которые могут помочь памперсами, кормом, пелёнками, ветошью (покрывала, простыни).
Связаться с ней можно через группу во «ВКонтакте».