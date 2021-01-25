Сколько шурупов понадобилось жителю Слуцка, чтобы получить год «химии»

738 граммов металлических метизов понадобилось жителю Слуцка, чтобы повредить шины и колёса транспорта, припаркованного рядом со зданием Слуцкого РОВД. Об этом пишет МЛЫН.BY.
О чём вообще речь
Как ранее писал «Кур'ер», 5 января 2021 года в суде Слуцкого района прошли заседания по уголовному делу над жителем Слуцка. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 339 УК РБ (Хулиганство). Утром 6 января судья Александр Шутко огласил приговор — суд постановил назначить случчанину наказание в виде 1 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Напомним, гражданин А. в состоянии алкогольного опьянения вечером 4 августа 2020 года на такси поехал в магазин «Строймаркет» и купил шурупы. После на этом же такси поехал к зданию РОВД и, чтобы повредить колёса служебного транспорта, рассыпал их до здания прокуратуры.
Гособвинитель просил суд назначить наказание гражданину А. в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1 год и 6 месяцев. Сам же обвиняемый свою вину не отрицал и раскаялся в содеянном.
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