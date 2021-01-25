На этой неделе принимают поздравления Татьяны и таможенники. Есть и памятная дата — День памяти жертв Холокоста. А в конце января — День Деда Мороза и Снегурочки. Что ещё отмечают в Беларуси и мире на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

25 января — Татьянин день. Праздник получил название в честь святой мученицы Татьяны Крещенской. С годами День ангела всех православных Татьян приобрёл новое содержание, и теперь этот праздник отмечают не только верующие.

— Праздник получил название в честь святой мученицы Татьяны Крещенской. С годами День ангела всех православных Татьян приобрёл новое содержание, и теперь этот праздник отмечают не только верующие. 26 января — Международный день таможенника . В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества. День таможенника — повод не только для проявления международной солидарности таможенных служб мира. Сейчас профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч человек — такова общая численность таможенников во всём мире.

— . В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества. День таможенника — повод не только для проявления международной солидарности таможенных служб мира. Сейчас профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч человек — такова общая численность таможенников во всём мире. 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста. Он утверждён ООН 1 ноября 2005 года и приурочен к 60-й годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря в Освенциме. За время существования Освенцима в нём погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Во многих странах мира есть мемориалы и музеи, посвящённые памяти жертв геноцида, и сегодня в этот день здесь проходят траурные церемонии и различные памятные мероприятия и акции.

Он утверждён ООН 1 ноября 2005 года и приурочен к 60-й годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря в Освенциме. За время существования Освенцима в нём погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Во многих странах мира есть мемориалы и музеи, посвящённые памяти жертв геноцида, и сегодня в этот день здесь проходят траурные церемонии и различные памятные мероприятия и акции. 28 января — Международный день ЛЕГО . Популярность конструктора такова, что несколько наборов из его ассортимента побывали даже в космосе в 2011 году. Среди достижений энтузиастов-поклонников ЛЕГО стоит упомянуть огромную модель самолёта в масштабе 1:1, созданную в 2013 году, башню высотой более 34 метров, железную дорогу протяжённостью порядка 4 километров.

. Популярность конструктора такова, что несколько наборов из его ассортимента побывали даже в космосе в 2011 году. Среди достижений энтузиастов-поклонников ЛЕГО стоит упомянуть огромную модель самолёта в масштабе 1:1, созданную в 2013 году, башню высотой более 34 метров, железную дорогу протяжённостью порядка 4 километров. 29 января — День мобилизации против угрозы ядерной войны. Отмечается во всём мире в годовщину принятия Делийской декларации, призывающей к прекращению гонки ядерных вооружений, ликвидации ядерных арсеналов стран. Многие страны мира имеют ядерное оружие, но применение его запрещено. Это связано с печальными событиями 1945 года, когда на японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены две бомбы, унёсшие многие жизни.

Отмечается во всём мире в годовщину принятия Делийской декларации, призывающей к прекращению гонки ядерных вооружений, ликвидации ядерных арсеналов стран. Многие страны мира имеют ядерное оружие, но применение его запрещено. Это связано с печальными событиями 1945 года, когда на японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены две бомбы, унёсшие многие жизни. 30 января — День Деда Мороза и Снегурочки. Это древний языческий праздник. В эти дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и Снегурочке. Люди вспоминают о том, как Снегурочка полюбила человека и потому с приходом Весны не улетела на Север. С приходом тепла она тает, превращаясь в лёгкое облачко пара, и уносится прочь. В этот день славяне почитали противника Перуна — Мороза. Мороз был женат на Снежной Царице, дочери Мары и Кощея. День Деда Мороза и Снегурки был символичным окончанием зимы, за ним уже была не за горами широкая и щедрая Масленица.

Это древний языческий праздник. В эти дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и Снегурочке. Люди вспоминают о том, как Снегурочка полюбила человека и потому с приходом Весны не улетела на Север. С приходом тепла она тает, превращаясь в лёгкое облачко пара, и уносится прочь. В этот день славяне почитали противника Перуна — Мороза. Мороз был женат на Снежной Царице, дочери Мары и Кощея. День Деда Мороза и Снегурки был символичным окончанием зимы, за ним уже была не за горами широкая и щедрая Масленица. 31 января — Международный день без интернета. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. Его празднуют жители России, Украины, Беларуси и других стран мира. Идея отказа от интернета начала стремительно набирать популярность с начала XXI века. Её приверженцами стали активные пользователи. Они пропагандировали отказ на один день от виртуального общения, чтобы поддержать традиционные способы досуга.