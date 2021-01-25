Пенсия у меня вроде и немаленькая (660 рублей), а всё равно не хватает.

Дело в том, что болезни отнимают половину пенсии. Мне 74 года, из которых 45 лет отработал на слуцком предприятии электрических сетей (сегодня это филиал «Слуцкие электрические сети» РУП «МИНСКЭНЕРГО») на разных должностях.

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Сейчас предстоит операция на сердце по замене артериального клапана, которую, если бы не мировая эпидемия, уже давно бы сделали. К тому же имею ряд хронических заболеваний. Очень много денег уходит на лекарства. К старости заболел радикулитом, да таким сильным, что и в больнице не смогли вылечить. Может, это и не радикулит вовсе, рентгеновские снимки во всяком случае это не подтверждают, мучаюсь уже полгода.

Не представляю, как выживают болеющие пенсионеры-одиночки с пенсией в 400 рублей? Если бы не пенсия жены — труба дело. Пенсии обещают увеличивать раз в году. Посмотрим. Закончится эта пандемия, вот подлечусь — заживу, думаю так, но не верится. От недостатка кислорода сильно кружится голова, ходить не могу, куда ни обращусь — везде советуют подождать, чего и сколько ждать?

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