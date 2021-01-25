В выходные на рынке в Солигорске творился «автомобильный коллапс». А всё из-за отсутствия стоянки

«Удар под дых», — так говорят продавцы и покупатели сельхозпродукции на «Октябрьском» про решение солигорских властей оставить рынок без автостоянки.

В выходные, 23−24 января, на рынке «Октябрьский» творился «автомобильный коллапс»: водители беспорядочно парковали авто у проезжей части, на въезд и выезд люди тратили массу времени. До сих пор рынок имел две автостоянки. На днях эти стоянки убрали — они вошли в участок, выделенный под строительство торгово-развлекательного центра «Карусель».

Реклама

Бывшие автостоянки отгородили, но новых — мест для личного транспорта не отвели. Посетители говорят: «Как может работать рынок, к которому нельзя подъехать, негде припарковать авто?» По моему мнению, такие трудности с подъездом и парковкой отобьют охоту пользоваться рынком «Октябрьский» как продавцам, так и покупателям. В итоге торговля может стать совсем не организованной. На моей памяти колхозный рынок уже третий раз меняет место. Похоже, что и отсюда ему придётся съехать.