В выходные на рынке в Солигорске творился «автомобильный коллапс». А всё из-за отсутствия стоянки

Владимир Амельченя
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До сих пор рынок имел две автостоянки. На днях эти стоянки убрали – они вошли в участок, выделенный под строительство торгово-развлекательного центра «Карусель». Автостоянки отгородили, но новых мест для личного транспорта не отвели. Посетители говорят: «Как может работать рынок, к которому нельзя подъехать, негде припарковать авто?».
Место, где была раньше парковка, огородили. Фото: Владимир Амельченя

«Удар под дых», — так говорят продавцы и покупатели сельхозпродукции на «Октябрьском» про решение солигорских властей оставить рынок без автостоянки.

В выходные, 23−24 января, на рынке «Октябрьский» творился «автомобильный коллапс»: водители беспорядочно парковали авто у проезжей части, на въезд и выезд люди тратили массу времени.

В выходные на рынке «Октябрьский» в Солигорске творился «автомобильный коллапс» из-за отсутствия стоянки
Машины некуда было ставить. Фото: Владимир Амельченя
До сих пор рынок имел две автостоянки. На днях эти стоянки убрали — они вошли в участок, выделенный под строительство торгово-развлекательного центра «Карусель».

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Бывшие автостоянки отгородили, но новых — мест для личного транспорта не отвели. Посетители говорят: «Как может работать рынок, к которому нельзя подъехать, негде припарковать авто?»

В выходные на рынке «Октябрьский» в Солигорске творился «автомобильный коллапс» из-за отсутствия стоянки
На рынке многолюдно. Фото: Владимир Амельченя
По моему мнению, такие трудности с подъездом и парковкой отобьют охоту пользоваться рынком «Октябрьский» как продавцам, так и покупателям. В итоге торговля может стать совсем не организованной. На моей памяти колхозный рынок уже третий раз меняет место. Похоже, что и отсюда ему придётся съехать.
В выходные на рынке «Октябрьский» в Солигорске творился «автомобильный коллапс» из-за отсутствия стоянки
Очередь за сельской колбасой и салом из Клецкого района. Фото: Владимир Амельченя

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