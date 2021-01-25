Слуцкий комбинат хлебопродуктов выпустил муку для здорового питания. Посмотрите

Слуцкий комбинат хлебопродуктов выпустил в продажу два вида цельнозерновой муки — пшеничную и ржаную. Этот продукт особенно подойдёт тем, кто придерживается здорового питания и образа жизни.

Как рассказали «Кур'еру» на предприятии, цельные зёрна содержат клетчатку, витамины Е и В, белки, ненасыщенные жирные кислоты, минералы и микроэлементы. Из этой муки готовят полезный хлеб и лепёшки. Хлеб из цельнозерновой муки обладает ярким пикантным вкусом, нежным ароматом и насыщенным жёлтым оттенком.

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ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» УНП 600 043 883