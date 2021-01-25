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«У меня были месяцы, проплаканные в подушку, потому что у моей мамы не будет внуков». История слуцкой лесбиянки

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Нечасто в СМИ рассказывают о гомосексуальных людях. «Кур'ер» поговорил со случчанкой Мариной. Она лесбиянка. Девушка рассказала, как пришло осознание своей ориентации, как её воспринимают окружающие и возможно ли жить без страха и осуждения.

«Сейчас мне двадцать лет. Полностью осознала свою ориентацию, наверное, лет в двенадцать. Помню, как в детстве просила маму, чтобы она меня поженила со своей лучшей подругой.

«У меня были месяцы, проплаканные в подушку, потому что у моей мамы не будет внуков». История слуцкой лесбиянки

Поняла, что нравятся девочки

Я ощущала, что какая-то неправильная. Думала, мне стоило родиться другой. Я понимала, что мне нравятся девочки, но решила начать встречаться с мальчиком. Меня хватило на два месяца. Мы даже не целовались, только ходили за ручку. Он меня бросил, говорил, что я скучная и не хочу его целовать. Когда была стадия принятия того, что я не такая, как все, я долго плакала. Были месяцы, проплаканные в подушку из-за того, что у моей мамы не будет внуков. Пришлось долго терзаться сомнениями, чтобы, в конце концов, принять себя. И мне стало легче жить.

Сверстники не отвернулись

Одноклассники знали о моей ориентации, но не было никакой травли по этому поводу. Все относились ко мне спокойно. Так же и с друзьями. Думаю, с этим мне повезло.

Родителям я ещё не сказала, но думаю, они догадываются о моей сексуальности. Сначала меня преследовал страх, что когда узнают, то откажутся от меня. Сейчас такого страха нет.

Окружающие порой проявляли агрессию

Я сталкивалась с внешней агрессией. Зачастую именно мужчины проявляли её. Со своим пирсингом и короткими волосами для них я не выглядела как «нормальная» девушка. Они рассматривали меня исключительно как игрушку для секса или как необычную зверюшку. В общественных местах женщины с детьми могли тыкать в меня пальцем и шептать своим детям: «Посмотри, какое пугало. Не дай Бог, ты будешь такой же».

В меня даже кидали камнями и палками. У меня была сильная дисфория (стресс, который человек испытывает из-за несоответствия определённым стандартам своего пола — Прим. ред.). Я три года не купалась, потому что там нужно было переодеваться. Было некомфортно показывать своё тело. И только потом, купив закрытый купальник, я решилась. Со временем комплексы по поводу тела ушли.

«У меня были месяцы, проплаканные в подушку, потому что у моей мамы не будет внуков». История слуцкой лесбиянки

О страхах

Я сейчас живу в другом городе и знаю, что слухи о том, что я лесбиянка, ходят. Знакомые взрослые, которые об этом узнали, меня обвиняют. Я не чувствую себя в безопасности.

Я активно веду социальные сети и даже затрагиваю в публикациях эту острую тему. Допускаю, что могут узнать мой адрес, даже избить, но отношусь к этому так — стараюсь фильтровать негатив.

Думаю, если меня оскорбляют, значит, этим людям плохо в семье или они не удовлетворены жизнью. Я не пишу людям гадости. Даже в том случае, если что-то раздражает, не фокусируюсь на неприятных людях. Почему бы остальным не сделать так же?

Что помогает жить

Благодаря социальным сетям я узнала про ЛГБТ-сообщество и людей, которые не боятся открыто про себя заявлять. Мне стало легче жить с осознанием того, что я не одна. Интернет-общение помогает мне двигаться дальше. Я выражаю себя через творчество. Веду страницу в Instagram. Аудитория, которая растёт каждый день, заставляет меня развиваться.

О мечтах

У меня есть мечта — уехать куда-нибудь далеко. Мне чужд этот менталитет, тут трудно изменить существующий порядок. Хочу жить там, где смогу спокойно держать свою девушку за руку и не ловить неодобрительные взгляды.

Мне хочется, чтобы люди в первую очередь смотрели на личность человека, а не на его сексуальную ориентацию.

Екатерина Гончаренко

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, @alisa_listapad.

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Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

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