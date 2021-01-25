Командир минского ОМОНа заявил, что его подразделение готово к весенним протестам в Беларуси

Дмитрий Балаба, глава минского подразделения ОМОН, дал интервью каналу СТВ.

Он рассказал, что деятельность столичного ОМОНа заключается в том, чтобы быть в постоянной боевой готовности.

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— Поэтому мы готовы всегда. И, поверьте, ответ всегда будет паритетным, — сказал Балаба, комментируя вопрос о возможных акциях протеста весной. — Мы, конечно, готовимся к выполнению наших задач с учётом меняющейся обстановки в мире — что происходит у нас, в соседних странах. Так диктует время. Время никогда не стоит на месте, и в ногу со временем шагает и развивается наше подразделение.

Также он отметил, что тема увольнений сотрудников ОМОНа — это просто фейки.

— В любой гражданской организации идёт постоянное движение, передвижение. Кто-то переводится, кто-то находит себе новое место, кто-то уходит на пенсию, на их место приходят молодые, — заявил он. — На данный момент времени могу сказать только одно: динамика комплектования подразделения даже лучше, чем в прошлом и позапрошлом годах.