Деревянные фигуры в слуцком парке обзавелись необычными шапками. Фото

В выходные гулял по парку и не смог пройти мимо вот таких снежных уборов на деревянных скульптурах. Наступила оттепель, и скоро солнышко снимет с изваяний эти белые шапки.

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