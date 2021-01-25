Власти Беларуси хотят нанести удар по коррупции. Вот что планируют изменить

В Беларуси хотят внести изменения в законодательство о борьбе с коррупцией. Чиновники планируют принять новые ограничения по совместной работе супругов и близких родственников на одном предприятии и отказаться от декларирования дохода от «бонусных» программ банков и торговли. Также намерены прописать предельную стоимость вручаемого должностному лицу подарка в связи с исполнением служебных обязанностей. Как минимум часть изменений, которыми намерены заняться в этом году, рассматривали ещё в 2019-м.

Изменения намерены внести в Закон от 15 июля 2015 года № 305-З «О борьбе с коррупцией». Это предусмотрено планом подготовки законопроектов на этот год. Новшества намерены подготовить к маю, а в сентябре представить на рассмотрение парламенту, сообщает TUT.BY.

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Среди прочего чиновники хотят дать определение терминам «организационно-распорядительные обязанности», «административно-хозяйственные обязанности», «протокольное и иное официальное мероприятие» (обоснование к плану подготовки законопроектов на 2021 год имеется в распоряжении редакции TUT. BY).

Новшества по сувенирам и подаркам

Планируется исключить оценочное понятие «сувенир» с одновременным установлением предельной стоимости вручаемого должностному лицу подарка в связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей в размере, который не превышает 5 базовых величин (до 145 рублей на сегодня). «Соответствующее изменение потребуется внести в статью 546 ГК, которой регламентированы случаи запрещения дарения», — уточняется в обосновании к плану подготовки законопроектов на нынешний год.

Про доход от бонусных программ банков и торговли

Также намерены внести ряд изменений, «направленных на ликвидацию избыточных требований к процедуре декларирования, а также на повышение эффективности данного профилактического механизма». Один из примеров — отказ от необходимости декларирования дохода, полученного от участия в «бонусных» программах, предлагаемых банками, субъектами торговли и сервиса.

Ограничения по совместной работе близких родственников

Чиновники также хотят ввести новые ограничения по совместной работе супругов и близких родственников на одном предприятии. Сейчас совместная работа супругов и близких родственников запрещена в государственных организациях (в уставном фонде которых 100% акций принадлежит государству), если они оба занимают одну из позиций — руководителя или главбуха (их заместителей), кассира. Если только один из супругов или близких родственников оформлен на одну из этих позиций, а второй — нет (трудится, к примеру, обычным рабочим), то в таком случае не запрещена совместная работа. То есть не должно быть прямого подчинения.

Сейчас чиновники хотят ввести такие ограничения и на организации, в уставном фонде которых от 50% акций и больше приходится на государство. Это ограничение также хотят внести и в Трудовой кодекс.

Также планируется установить требование о подписании нового обязательства о соблюдении ограничений при изменении должностного положения лица, повлиявшего на объем возложенных на него антикоррупционных ограничений.

В 2019-м уже хотели ввести некоторые новшества

Как минимум часть изменений, которыми намерены заняться в этом году, рассматривали ещё в 2019-м. Тогда также предлагалось: