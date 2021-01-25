Раньше дети в большинстве случаев переносили COVID-19 бессимптомно. Выявляли их, потому что они были контактами первого уровня. А сейчас несовершеннолетние составляют около 10−11% от всех заболевших коронавирусом с клиническими признаками.

В инфекционном отделении Слуцкой ЦРБ есть койки для детей с COVID-19. Причём заболевают и малыши ясельного возраста.

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Об этом «Кур'еру» рассказали Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района, и Ирина Черкас, заведующая отделом эпидемиологии Слуцкого ЦГиЭ.

В санслужбе также отметили, что во время второй волны встречаются и повторные случаи COVID-19. Например, человек болел в сентябре, а сейчас — второй раз.

А вот новый штамм коронавируса, по словам специалистов, в Беларуси ещё не выявили. В конце февраля — начале марта ожидается подъём сезонной заболеваемости другими ОРВИ. Гриппа пока тоже нет.

«В Слуцком районе заболеваемость коронавирусом начала снижаться с середины декабря. Сейчас она вышла на плато. После праздников пошёл небольшой рост, но это связано с тем, что были большие выходные и люди не обращались к врачам. Можно сказать, что сейчас ситуация спокойнее, чем в ноябре и декабре», — отметил Павел Кучко.