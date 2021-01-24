Как приучить себя завтракать. Топ-3 совета, которые действительно работают

Не можете заставить себя завтракать по утрам или просто не успеваете? Или легко пренебрегаете завтраком, потому что не считаете его важным? А может, вычёркивая этот пункт из режима питания, пытаетесь сократить суточный калораж, чтобы избавиться от пары лишних килограммов? Есть несколько работающих советов, как сделать завтрак полезной привычкой, которая не отнимет много времени и усилий.

1. Почему полезно завтракать

Завтрак — не просто один из пунктов в режиме питания. Это крайне важный этап, который буквально пробуждает организм, запускает метаболические процессы, наполняет энергией и даже, если хотите, «делает» настроение на предстоящий день.

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Есть ряд исследований, которые показывают, что люди, не пренебрегающие завтраками, реже испытывают проблемы с лишним весом, меньше рискуют недобрать суточную потребность в витаминах и минералах, лучше работают и учатся, больше защищены от перепадов настроения.

Надо признать, что в последнее время появляются альтернативные утверждения, мол, завтрак не так уж важен, если в течение дня придерживаться принципов здорового питания. Тем не менее для большинства учёных компромиссы в этом вопросе неуместны: завтрак не просто необходим, но и для достижения максимального положительного эффекта съедать его нужно в течение одного часа после пробуждения.

2. Завтрак без суеты и спешки

И тут возникает главный вопрос: как выкроить время на полноценный и полезный завтрак в напряжённом расписании буднего дня?

Прежде всего примите тот факт, что завтрак — обязательное условие, такое же, как принимать душ или чистить зубы по утрам. Если для вас недопустимо идти на деловую встречу с нечищеными зубами, то и начинать день с завтрака при понимании его важности тоже станет непреложным правилом.

Что касается драгоценного времени, которое необходимо выкроить на утренний приём пищи, то здесь всё ещё проще, чем может показаться. Завтрак не предполагает сложного меню из трёх блюд. Ключевое значение имеет не количество, а качество пищи. Правильный и здоровый завтрак должен быть приготовлен из продуктов, содержащих сложные углеводы, клетчатку, богатых белком, витаминами и минералами. Все эти преимущества в полной мере включают в себя каши, зерновые хлопья с минимальным количеством или вовсе без добавления сахара, яйца, орехи, постное мясо, приготовленное щадящим способом, творог, йогурт без наполнителя, сыр, овощи и фрукты. Очень облегчает жизнь по утрам, экономит драгоценное время и дисциплинирует примерное меню завтраков на неделю, составленное, например, в выходные.

Но особая прелесть завтраков в том, что приготовить их можно даже заранее, накануне вечером. Например, отварить яйца или собрать сэндвич из цельнозернового хлеба, отварного мяса или птицы, сыра и овощей. В холодильнике, завёрнутые в пищевую плёнку, эти завтраки легко дожидаются утра: встал и съел. Как вариант, можно с вечера приготовить «сырую» кашу — залить на ночь кипятком овсяные хлопья или гречку. К утру правильное блюдо будет готово без всяких хлопот, останется добавить к нему свежие или замороженные ягоды, орехи, сыр или взять из холодильника заблаговременно отваренное яйцо.

Йогурт, творог, сыр, цельнозерновой хлеб, ягоды, овощи и фрукты, орехи, сухофрукты и вовсе готовить не надо. Миксуя их между собой, можно придумать огромное количество вариантов завтраков, которые никогда не наскучат и не приедятся.

Вместе с тем эти группы продуктов содержат сложные углеводы, растительную клетчатку, белок, небольшое количество жиров, витамины и минералы, то есть всё то, что несомненно приносит пользу здоровью, наполняет энергией и позволяет чувствовать себя сытым и полным сил в течение нескольких часов.

3. Не всё то завтрак, что едят по утрам

И это в самом деле так. Не все завтраки одинаково полезны.

Например, готовые сухие завтраки — глазированные хлопья, мюсли, зерновые батончики — в большинстве случаев изобилуют простыми сахарами. С одной стороны, они быстро дают чувство насыщения, с другой — энергии от такой пищи хватает ненадолго, и уже буквально через час может снова «сосать под ложечкой». Чтобы не попасть впросак, перед покупкой сухих завтраков внимательно читайте состав продукта. Если в списке ингредиентов сахар занимает одну из первых позиций, такой продукт едва ли принесёт пользу — это всё равно, что съесть на завтрак пару ложек сахарного песка. В правильном завтраке основным ингредиентом выступают злаки, орехи, сухофрукты, в идеале вообще без сахара в составе. Подсластить такое блюдо можно чайной ложкой мёда или ягодами.

Не годятся в качестве завтрака также сосиски, бутерброды с варёной колбасой и прочими мясными полуфабрикатами. Если вы любитель именно с таких продуктов начинать свой день, то с большой долей вероятности артериальная гипертензия — заболевание, с которым вам рано или поздно придётся иметь дело. Ведь в 100 граммах сосисок (а это всего 2−3 штучки) содержится практически двухдневная норма соли, которая признана одной из главных виновниц проблем с кровяным давлением! Помимо соли, сосиски и прочие мясные полуфабрикаты «приправлены» большим количеством пищевых добавок, консервантов, красителей и усилителей вкуса. Диетологи рекомендуют в принципе воздерживаться от подобных продуктов в рационе и уж тем более не есть их на завтрак.