Должны ли врачи мыть руки и снимать обувь, приходя на дом? Мнения родителей и медиков

Часто родители жалуются на то, что после прихода врача на дом они вынуждены вытирать лужи из снега и грязи, оставшиеся от уличной обуви. В интернете даже можно встретить видео конфликтов по этому поводу. Должны ли медики разуваться или надевать бахилы при входе в дом? Мыть руки и снимать верхнюю одежду? Вот что думают по этому поводу белорусские мамы и сами врачи.

Татьяна, мама двоих детей, считает, что входить в дом с болеющим ребёнком в грязной обуви — это негигиенично. Но и разуваться врачу в каждом доме — просто нереально.

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— Во-первых, врач тратит на это время, а у него обычно куча вызовов. Хватит и того, что снимает верхнюю одежду. Во-вторых, люди разные бывают: кто-то готовится к приходу врача, а другие даже не подметут пол. Врачу тоже, может быть, неприятно ходить по чужому и грязному дому в носках. Лично я всегда заранее готовлю для педиатра бахилы. Пока никто не отказывался. Что касается скорой, однажды они сами попросили меня ковёр завернуть, чтобы обувью они не испачкали. Но тогда мне было всё равно, я сказала: «Идите так, мне не до ковра».

Руки врачи моют редко, приходя на дом, чаще обрабатывают антисептиком, говорит мама.

— Ну и ладно, мне и самой неохота вести чужого человека в свою личную ванную комнату. Педиатр обычно ребёнка руками особо не трогает, послушает, горло посмотрит нашей же ложкой и всё.

Наталья каждый раз готовит для врача-педиатра бахилы. Конфликтов по этому поводу пока не возникало. «Некоторые медики сами спрашивают, нет ли у нас бахил. Возможно, из-за того, что видят наш белоснежный пол», — смеётся мама.

Она убеждена, что врач обязательно должен вымыть руки перед тем, как подходить к ребёнку: «Педиатр приходит к нам с улицы, не говоря уже про множество квартир с больными людьми. Это основные принципы гигиены, которые нужно соблюдать, особенно в период эпидемии». Екатерина соглашается с тем, что врачи обязаны мыть руки: «Они же ходят по домам, где дети с разными инфекциями. Иммунитет и так ослаблен у ребёнка, а тут ещё доктор заразу может принести».

Со своей стороны родители должны обеспечить педиатра бахилами, убеждена мама.

— У нашего врача-педиатра обычно столько вызовов, что ей просто вздохнуть некогда. Не говоря уже про то, чтобы снимать и надеть обувь по столько раз. Но заходить к ребёнку в комнату с грязными ногами — это не дело. Однажды врач на вызове даже не сняла верхнюю одежду, а рванула в комнату к ребёнку. Это ненормально. Почему мы тогда при входе к ним в кабинет снимаем одежду, а не заходим туда в куртках?

Менее принципиальной в этом вопросе оказалась Елена. Она заранее убирает всё лишнее с пола (знает, что врач зайдёт к ребёнку в комнату в ботинках), а потом просто моет пол.

— Врачи порой сами спрашивают, можно ли им зайти прямо в обуви. Я в этом ничего страшного не вижу. Быстро пройтись шваброй по полу — что в этом такого?! А вот руки врач обязательно должен мыть, я всегда мягко намекаю на это: «Вот ванная, вот полотенце для вас». Правда, есть врачи, которые отказываются, говорят, что у них есть дезинфицирующее средство. Мне такой вариант не очень нравится.

Что говорят сами медики?

Александра Галузо, врач-педиатр одной из минских поликлиник, считает, что спорные ситуации между родителями и медиками возникают из-за того, что эти вопросы не регламентируются официальными документами. Медик советует придерживаться принципа взаимного уважения:

— Если мы говорим про чистоту рук, то с точки зрения санитарных норм перед осмотром каждого пациента руки должны быть гигиенически обработаны. Для этого врач может использовать любой удобный способ: вымыть водой с мылом или обработать антисептиком. В идеале, конечно, сначала надо вымыть руки, а затем нанести на них антисептик. Но на практике, когда у врача миллион вызовов, они используют какой-то один способ.

Что касается обуви, я не думаю, что доктор обязан разуваться на визите у пациента. Однако пациент может предложить доктору бахилы. Если врача встретили, забрали у него верхнюю одежду, предложили бахилы и отвели в ванную комнату, вряд ли он откажется от всех гигиенических манипуляций. А если пациент думает, что врач должен сам найти ванную в доме, снять обувь и отыскать место для своей одежды в шкафу, то это как минимум неуважительно. Тогда и возникают разные конфликты.

И это моё мнение не только как врача. Как мама я руководствуюсь такими же принципами: заранее подготавливаю место для личных вещей доктора, провожаю его в ванную и даю чистое полотенце. Высказалась на этот счёт в своём блоге и Тамара Фомина, фельдшер выездной бригады первой категории:

— В интернете постоянно гуляют видео, где работников скорой заставляют надевать бахилы. Ну сколько можно?! Нет ни одного нормативно-правового акта, обязывающего медиков это делать. И на то есть свои причины.

Во-первых, это приоритетность обязанностей. В первую очередь врач или фельдшер обязан сделать то, что кроме него не сделает никто: оказать медицинскую помощь. Иногда вмешательство необходимо произвести буквально в полевых условиях: принять роды в транспорте, остановить кровотечение на улице после ДТП, провести реанимацию на дому. И когда счёт идёт на секунды, вряд ли кому-то придёт в голову уточнять у врача, достаточно ли чистая у него в этот момент обувь.

Когда медика вызывают на дом, то в некоторых случаях родитель может даже не давать себе отчёта в том, насколько опасна ситуация со здоровьем ребёнка и насколько быстро ему нужна постановка диагноза, транспортировка в больницу или медицинская помощь на месте. Даже секундное промедление, связанное с надеванием бахил, может быть опасным для человека.

Во-вторых, это угроза для здоровья и жизни медицинского работника. Надевая бахилы, человек нагибается и теряет из поля зрения окружающих. Он находится в это время в самой незащищённой позе, поэтому не сможет постоять за себя в случае нападения. При чём тут это? Ни для кого не секрет, что в арсенале у скорой есть наркотические средства. Любой медработник обязан соблюдать технику безопасности и не рисковать своей жизнью.

Ну, а в-третьих, надевание бахил не несёт никакой пользы в плане защиты от инфекций, поскольку обувь медицинского персонала не имеет прямого контакта с больным. Другое дело — руки. Поэтому меня больше беспокоит контакт рук с обувью при надевании бахил. Грязь так или иначе попадает в подногтевое пространство и там надолго остаётся. А это повышает риск инфекций, — считает фельдшер.

Чтобы избежать конфликтных ситуаций, Тамара Фомина советует людям заранее позаботиться о защите пола, а не отвлекать медиков от их прямых служебных обязанностей. Убрать или завернуть ковры, застелить пол бумагой или любым другим материалом. А после ухода врача вымыть пол — это совсем недолго, считает медик.