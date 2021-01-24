Происшествия на выходных: тело человека возле аптеки в Слуцке и протесты в двух странах

Одним абзацем: в субботу 23 января около полудня очевидцы сообщили в «Кур'ер» о том, что на пороге аптеки возле детской поликлиники лежит тело человека. Там работали скорая и милиция. По сообщениям случчан, на крыльце умер мужчина, его пытались реанимировать, но безуспешно. Пока официальной информации по этому поводу нет.

Протесты в Беларуси

Протесты в России

23 и 24 января в Беларуси проходили акции протеста. Они сопровождались задержаниями. Поправозащитников, в субботу был задержан 131 человек, а помилиции — около 100 человек. В том числеволонтёров, которые помогали бездомным. В воскресенье акции снова прошли в Минске и других городах.В субботу 23 января в России прошли акции протеста в поддержку задержанного Алексея Навального. Акции прошли не только в Москве, но и во многих других городах. На улицы вышли десятки тысяч человек. Задержаны более 3 тысяч человек. В Москве полиция жёстко задерживала и избивала людей.

В Санкт-Петербурге полицейский ударил женщину в живот ногой так, что она попала в больницу, но потом пришёл с цветами извиняться. Кроме митингующих, от полиции пострадали журналисты. Некоторых из них били дубинками, несмотря на жилеты «Пресса», некоторых задержали. Медуза

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В Борисове на пожаре погибли четыре человека

Утром 23 января горел жилой дом в Борисове. Когда спасатели тушили пожар, они нашли в доме тела двух мужчин и двух женщин. Проводится проверка. TUT.BY

В Волковыске на пожаре спасли мужчину

На шестилетнюю девочку в Минске упала наледь

В субботу днём горела квартира в пятиэтажке в Волковыске. Сотрудники МЧС, которые приехали на пожар, нашли в коридоре без сознания хозяина квартиры. Он успел получить ожоги. Мужчину вынесли на улицу и передали медикам. Пожар потушили, сгорело имущество на кухне, закопчены стены. Предварительная причина пожара — оставленная без присмотра пища на включённой плите.

Около 15 часов в Минске с крыши ТРЦ «Дана Молл» упала наледь на шестилетнюю девочку. У ребёнка травмирован левый плечевой сустав. Sputnik

Умер американский телеведущий Ларри Кинг

В субботу от коронавируса умер всемирно известный американский журналист Ларри Кинг. Ему было 87 лет. Он родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке в еврейской семье эмигрантов. Его мать приехала в США из Беларуси, а отец был родом из Австрии. Ларри Кинг проработал в журналистике более 60 лет. TUT.BY

