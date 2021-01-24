Джулия Тофана. Кем была легендарная отравительница, которая помогала женщинам избавиться от мужей

В 1791 году Вольфанг Амадей Моцарт находился при смерти и был убеждён, что его отравили. Он даже догадывался, каким именно веществом. «Кто-то дал мне акву-тофану и рассчитал точный момент моей смерти», — говорил композитор. Аква-тофана была легендарным ядом. Идеальным для осуществления преступлений, пишет украинская служба ВВС.

Этот яд был без вкуса, запаха и прозрачен, поэтому остался незамеченным. Действие яда мог регулировать человек, который его использовал, и это позволяло рассчитывать время смерти — на неделю, месяц или год вперёд — и не оставлять следов на теле жертвы.

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История загадочной жидкости, пугавшей Европу во времена великого композитора, насчитывает столетия. Более 600 мужчин погибли в результате её использования собственными жёнами, прежде чем тайну яда раскрыли.

Однако подробности случившегося окутаны туманом, как всегда и бывает в лучших легендах.

Самая известная версия заключается в том, что яд аква-тофана создала знатная итальянка Джулия Тофана, которая жила в первой половине XVII века.

Она занималась производством косметики ручной работы. Также она производила эту вещь для женщин, у которых были более серьёзные неприятности, чем проблемная кожа лица.

По словам современников, аква-тофана продавали под видом целебного ароматического масла, которое якобы удивительным образом капало из костей святого Николая из Бари и которое нередко можно было найти в домах того времени.

Вскоре после того, как останки святого Николая в XI веке перенесли в базилику в итальянском городе Бари, масло продавали по всему христианскому миру, и оно стало популярным предметом домашнего обихода. А потом случился скандал с аква-тофана.

Как рассказывал журнал Chambers’s Journal в 1890 году, нескольких капель аква-тофана хватало, чтобы умертвить здоровых мужчин.

«Подлитая подобострастной предательницей в вино, чай или другую жидкость, она имела едва заметный эффект, человек становился немного раздражительным, чувствовал себя слабым и вялым, немного нездоровым, но он вряд ли вызвал бы врача. После второй дозы яда эта слабость и вялость усиливались.

Прекрасная Медея, которая так беспокоилась из-за недомогания своего мужа, вряд ли могла стать объектом подозрений, и, возможно, она своими прекрасными руками готовила еду своему мужу, как посоветовал врач. И таким образом третья капля попадала к нему, и она в конце концов сваливала с ног сильного человека.

Врач оставался абсолютно сбитым с толку, увидев, что на первый взгляд простая болезнь не поддалась лечению, и хотя он всё ещё не знал, какова её природа, больному подливали очередные дозы яда, пока в конце концов смерть не забирала жертву".

Почему было так много жертв?

Если у вас возникнет вопрос, почему в ту эпоху было так много женщин, готовых совершить такое преступление, вспомните, что женитьба по любви — это относительно новый обычай: браки, даже влиятельных женщин, заключали родители, без учёта того, каким будет общее будущее этих пар.

А учитывая, что социальный порядок обрекал женщин всегда быть ниже в иерархии, неудивительно, что многие из них попадали в тупик, в котором — если муж был агрессивный, склонный к насилию человек — даже их собственная жизнь могла оказаться в опасности.

Хотя были и другие причины, как в случае с Майком Дешем, историком.

Марию Альдобрандини, представительницу одной из самых влиятельных аристократических семей Рима, выдали замуж, когда ей было 13 лет, за графа Франческо Чези, потомка выдающейся семьи: его отец был выдающимся учёным, близким к Галилею, а сам он был племянником будущего папы Иннокентия XI. Мужчина был старше жены как минимум на 30 лет.

Граф Чези внезапно умер 9 лет спустя, в 1657 году.

Через несколько веков Алессандро Адемолло, итальянский историк и писатель (1826−1891), опубликует результаты своих расследований этой истории, основанных на древних записях судебных процессов из римского государственного архива.

По его словам, Джованна де Грандис, которая работала на Джулию Тофану, тогда призналась, что Мария Альдобрандини безумно влюбилась в другого графа — Франческо Мария Сантинелли — и пожелала избавиться от мужа, который уже был тогда больным.

Она обратилась к священнику, который поставлял женщинам из группы Джулии Тофаны мышьяк, — к падре Джироламо из церкви святой Агнессы в центре Рима.

Священник подарил ей аква-тофана, а через несколько дней граф Чези уже лежал в гробу.

Графиня, однако, не достигла того, на что надеялась: собственная семья заперла её в доме, чтобы избежать скандального и неравного второго брака с её любимым Сантинелли.

А через несколько лет, когда правда об отравлении стала известной, её заподозрили в смерти мужа.

Однако, чтобы избежать скандала, обвинения ей так и не выдвинули.

Таинственная госпожа Тофана

Проблема этой истории — в деталях. Некоторые версии утверждают, что Джулия Тофана жила на Сицилии в 1630-х годах; другие рассказывают о её деятельности гораздо позже, в Палермо, Неаполе или Риме.

Иногда говорят, что это она изобрела смертельное зелье. Другие версии утверждают, что она унаследовала его рецепт от матери.

Рецепт приготовления такого эффективного эликсира до сих пор точно неизвестен, хотя почти во всех источниках упоминается составляющая — мышьяк.

«Тайны множатся, — отмечает Деш, — когда мы исследуем спорный вопрос о том, когда и как Тофана умерла».

Один источник сообщает, что она умерла своей смертью в 1651 году, другой — что она нашла приют в монастыре и жила там много лет, продолжая производить свой яд и распространять его через сеть монахинь и священников.

«Некоторые утверждают, что её схватили, подвергли пыткам и казнили, но они расходятся во мнениях относительно того, когда это произошло — в 1659, 1709 или 1730 году. В особо детальном описании рассказывается, что Тофану вытащили из её убежища и задушили», — говорит историк.

Так, а что с Моцартом?

Моцарт так и не встал с постели. Прошло 230 лет, появились десятки исследований, но мы не знаем точно причину его смерти.