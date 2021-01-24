Топ-7 популярных вопросов адвокатам про выплату алиментов на ребёнка

Белорусам стала доступна новая услуга «Детский адвокат». Юристы Минской областной коллегии адвокатов бесплатно консультируют родителей по вопросам, которые касаются несовершеннолетних детей. Очень много обращений поступает по поводу назначения и выплаты алиментов. Публикуем ответы адвокатов.

1. От чего зависит размер алиментов?

Алименты на несовершеннолетних детей с их родителей взыскиваются в следующих размерах: на одного ребёнка — 25 процентов, на двух детей — 33 процента, на трёх и более детей — 50 процентов заработка и (или) иного дохода родителей в месяц, если иной размер алиментов не определен брачным договором, соглашением о детях или соглашением об уплате алиментов.

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При этом для трудоспособных родителей минимальный размер алиментов в месяц должен составлять не менее 50 процентов на одного ребёнка, 75 процентов — на двух детей, 100 процентов — на трёх и более детей бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (статья 92 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье).

Если дети остаются при каждом из родителей, алименты с одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, устанавливаются в твёрдой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом применительно к размерам, установленным законодательством, с учётом материального и семейного положения родителей.

2. Может ли суд уменьшить размер алиментов на несовершеннолетних детей?

Размер алиментов может быть уменьшен судом, если у родителя, обязанного уплачивать алименты, есть другие несовершеннолетние дети, которые при взыскании алиментов в установленном законодательством размере оказались бы менее обеспеченными материально, чем дети, получающие алименты.

Также алименты могут сократить, если родитель, с которого взыскиваются алименты, является инвалидом I или II группы. В исключительных случаях суд может полностью освободить родителя с инвалидностью I или II группы от уплаты алиментов, а также уменьшить минимальный размер алиментов, взыскиваемых с трудоспособного родителя, который по объективным причинам не может их уплачивать в установленных размерах.

3. Можно ли взыскать алименты с родителя, у которого нерегулярный заработок?

В ситуации, когда родители, обязанные уплачивать алименты, имеют нерегулярный заработок и/или получают его часть в натуре (лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, члены крестьянского хозяйства и т. п. ), а также в других случаях, когда взыскание алиментов в установленном ст. 92 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье размере невозможно или затруднительно, алименты могут быть взысканы в твёрдой денежной сумме или в сумме, соответствующей определённому количеству базовых величин, подлежащей выплате ежемесячно. Речь не идёт о случаях, когда размер алиментов определён брачным договором, соглашением о детях или соглашением об уплате алиментов.

4. Можно ли привлечь к участию в дополнительных расходах родителя, который платит алименты?

Родители, уплачивающие алименты на несовершеннолетних детей, могут быть привлечены в судебном порядке к участию в дополнительных расходах, вызванных исключительными обстоятельствами (заболевание ребёнка и т. п. ). Суд вправе обязать родителей принять участие как в произведенных расходах, так и в расходах, которые будут необходимы в дальнейшем. Размер участия в таких расходах определяется судом в твёрдой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин, исходя из материального и семейного положения лица, с которого взыскиваются алименты, и лица, получающего их.

5. Как взыскать алименты с родителя несовершеннолетнего ребёнка?

Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в судебном порядке возможно либо в исковом, либо в приказном производстве. Разница состоит в том, что в исковом производстве рассмотрение дела производится с участием сторон в судебном заседании, а в приказном производстве — без проведения судебного заседания и вызова сторон.

Для рассмотрения дела в исковом производстве лицо, заинтересованное во взыскании алиментов (истец), подает исковое заявление о взыскании алиментов в суд по месту жительства ответчика либо по своему месту жительства, после чего суд назначает судебное заседание и вызывает стороны. По результатам рассмотрения выносится решение об удовлетворении иска либо об отказе в иске.

В рамках приказного производства может быть заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, если оно не связано с установлением материнства и (или) отцовства либо необходимостью привлечения третьих лиц для участия в деле. Заявление о возбуждении приказного производства подается в суд по месту жительства должника либо взыскателя. После поступления заявления суд выносит определение о судебном приказе и направляет его копию должнику для возможности должнику возразить либо согласиться со взысканием алиментов.

Должник вправе в десятидневный срок со дня получения копии определения направить в суд возражения против заявленных требований. Судья в этом случае отменяет определение о судебном приказе, о чем выносит определение, что не лишает взыскателя права обратиться в суд с исковым заявлением. Если в установленный срок от должника не поступит в суд возражение, судья выдает взыскателю определение о судебном приказе с указанием даты вступления его в законную силу, заверенное печатью суда с изображением Государственного герба Республики Беларусь, для предъявления его к исполнению.

6. Можно ли определить размер алиментов без суда?

Размер алиментов и порядок их уплаты может быть определён родителями в брачном договоре, соглашении о детях или соглашении об уплате алиментов. В случае разногласий о размере и порядке уплаты алиментов на несовершеннолетних детей родители также вправе заключить медиативное соглашение с участием медиатора.

7. Родитель обязан платить алименты, но не делает этого. Какая ответственность предусмотрена?

При образовании задолженности по алиментам по вине лица, обязанного уплачивать алименты по соглашению о детях, соглашению об уплате алиментов или брачному договору, виновное лицо несёт ответственность в порядке, предусмотренном этими соглашениями, договором.

Если алименты назначены судебным постановлением, то за долги виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 0,3 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Неустойка по алиментам взыскивается в порядке, установленном для взыскания алиментов. Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов родителя все причиненные просрочкой убытки, которые не будут покрыты неустойкой.