Как родители различают близнецов: не каждый до такого додумается

При рождении близнецы обычно похожи друг на друга как две капли воды. Ка их различают сами родители, чтобы вовремя покормить и переодеть? Обычно мамы подмечают для себя особую родинку или одевают детей в одежду разных цветов. Но некоторые прибегают к более необычным способам, чем вызывают поток негатива в свой адрес.

Розанна Дэвисон, писательница и диетолог, недавно родила мальчиков-близнецов — Хьюго и Оскара. Молодая мама призналась, что в темноте или когда она устала, ей бывает трудно отличить малышей друг от друга: «Они абсолютно идентичны, за исключением того факта, что Хьюго немного меньше своего брата Оскара».

Вот почему мама решила красить ногти одному из близнецов: «Хьюго, вероятно, будет злиться на меня, когда станет старше, но я купила специальный лак для ногтей, нетоксичный для детей, и крашу бирюзовым цветом пару ногтей младшего сына».

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Как рассказывает Розанна, такой приём позволяет ей легко отличить мальчиков даже в полусне. Другая мама, чтобы отличать сыновей-близнецов Адама и Джека, сделала тату одному из них. Она рассказала об этом анонимно на форуме. В итоге на маму обрушился поток из негативных комментариев. Пользователи были возмущены татуировкой в столь раннем возрасте ребёнка.

Женщина объяснила, что из-за серьёзного заболевания одному из близнецов нужно делать инъекции каждый месяц. А близнецы выглядят так, что сами родители порой не могут их различить. После того как бабушка случайно сделала укол не тому младенцу, родители решили, что надо что-то с этим делать. Их врач предложил сделать Джеку медицинскую татуировку.

Родители согласились. Малышу сделали маленькое тату в виде веснушки на мочке уха размером около 2 мм. Во время манипуляции ребёнок находился под лёгким седативным действием, как в стоматологическом кабинете. К 2−3 годам такое тату, скорее всего, потускнеет. Но родители надеются, что к этому времени они уже научатся различать малышей без опознавательных знаков.