Эхо недели: крещенские купания в прорубях Слуцка и предложение топить дровами

На этой неделе случчане отмечали Крещение, День спасателя и другие праздники. В начале недели стоял 20-градусный мороз, а в конце недели снег стал подтаивать. Также жители Случчины обсуждали, что дешевле — отапливаться дровами, как предложил Лукашенко, или газом.

Праздники

На этой неделе свой профессиональный праздник отмечали слуцкие спасатели. «Кур'ер» съездил к ним и выспросил малоизвестные факты об их работе. Например, что им запрещены усы.

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А 19-го числа во вторник множество случчан поехали окунаться в прорубь. Как это было, смотрите на фото и видео. Один случчанин во время окунания даже просидел в ледяной воде 10 секунд. Вот видео, как он это сделал.

В 20 градусов мороза в Минске прошёл крещенский забег. В нём поучаствовал и житель Слуцка. Он поделился впечатлениями здесь.

Политика

Беларусь упала в рейтинге безопасных стран с 16-го на 114-е место. Зимбабве и Доминикана в этом рейтинге теперь выше, чем Беларусь. Но в Кении и Ливии ещё опаснее, чем у нас.

А во вторник Александр Лукашенко предложил отапливать дома дровами. Это предложение понравилось не всем.

В среду продолжился суд по делу слуцкого блогера Владимира Неронского.

Происшествия

За вечер воскресенья в Слуцком районе произошли три пожара: в самом Слуцке, Подлесье и Замостье. К счастью, никто из людей не пострадал. Только строения.

Один мальчик в Слуцке катался с горки за ДК, вылетел на дорогу и чуть не попал под машину. Женщина, которая была за рулём, позвонила в милицию.

В понедельник в шести деревнях Слуцкого района больше 6 часов не было электричества. Пришлось задействовать передвижной генератор ЖКХ.

Самое громкое происшествие этой недели в стране — самоподжог мужчины на площади в Минске. Пострадавший — в больнице.

В городе и районе

Центральный офис Беларусбанка переехал из микрорайона «Чехова», теперь он — недалеко от Молодёжного центра. Именно туда нужно идти за кредитами на строительство по системе стройсбережений. В Замостье сложилась спорная ситуация с магазином «Виктория». Этот магазин уже 15 лет держит Тамара Костюковец. В этом году Слуцкий КХП потребовал у неё срочно освободить здание, несмотря на договор аренды. Что к чему — читайте здесь.

Новости слуцкой больницы. Ожидается, что на следующей неделе снова заработает компьютерный томограф. В четверг привили российской вакциной от коронавируса первых медиков. Подробнее о вакцинации читайте здесь.

Хорошая новость. Страшное и заброшенное «квадратное» общежитие на «Строителях» начали ремонтировать и будут снова заселять. Жителям Слуцка рассылают анкеты с вопросами об установке камер видеонаблюдения на домах. При этом на многих домах камеры уже несколько недель как установлены.

Часть магазинов «Слуцк-Востока» продали с аукциона. В том числе и 21-й универсам, который недалеко от стоматологии. Вот мысли случчанина по этому поводу.

Слуцкое издание «Інфа-Кур'ер» признано одним из двух лучших региональных изданий Беларуси по стандартам журналистики.

Почитать и посмотреть

Посмотрите, какие красивые снежные, зимние и морозные фото постили случчане в Instagram. И ещё много кадров сделали на крещенских купаниях.

Почитайте, как сотрудники «Кур'ера» развлекались зимой в детстве. В большинстве случаев развлечения были травмоопасными, так что у нас работают довольно везучие люди. Жительница Слуцка Наталья Полунина рассказала, как уже 33 года живёт во временном жилье, куда их с мамой заселили после пожара.

Также почитайте про музей-лапидарий, который хотят построить в Слуцке. Этот музей будет посвящён слуцким евреям, которые раньше были большей частью населения города.

Если вдруг вам нужен питомец, вы можете найти его здесь. А если не нужен, всё равно посмотрите, вдруг полюбите кого-нибудь с первого взгляда.