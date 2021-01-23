Это тормозит развитие ваших детей. Вещи, которые родителям стоит использовать как можно реже

В детских магазинах можно купить множество вещей, придуманных для удобства родителей: от специальных укачивающих качелей до пустышки и ниблера. Не все эти приспособления идут на пользу ребёнку. Иногда это просто бизнес, уверена Анна Демина, психолог и мама.

Кокон, качели и шезлонг

Психолог советует использовать их до 2−3 месяцев и только при острой необходимости.

Реклама

— Эти вещи тормозят физическое развитие малыша, а значит, и психическое тоже. У современных детей в целом наблюдается снижение двигательной активности, ведь значительную часть времени они проводят в коляске или автокресле, которые вынужденно ограничивают движение. Не стоит дополнительно ограничивать ребёнка с помощью современных аксессуаров типа кокона или шезлонга. Когда ребёнку по возрасту пора переворачиваться и готовиться к ползанию, местом его обитания должен стать пол. Это безопасно и соответствует потребностям развития детей.

Ещё больше опасений у психолога вызывает использование автоматических укачивающих качелей, в которые детей укладывают на сон, чтобы они подольше поспали. Но это мешает установлению естественных ритмов сна, убеждена Анна.

Ребёнок может привыкнуть спать только в движении. Кроме этого, с помощью качелей родители искусственно продлевают сон и в итоге смещают циклы сна и бодрствования (ребёнок будет спать днём, а бодрствовать ночью).

— Ребёнок должен научиться сам регулировать свой сон: засыпать и переключаться между фазами сна. А качели мешают этому процессу, ведь это искусственно созданные условия, к которым ребёнок привыкает и по-другому спать уже не может.

Манежи и высокие стульчики для кормления

Все устройства, в которых ребёнок зафиксирован на долгое время, ограничивают его физическую активность. Когда родители сажают ребёнка в высокий стульчик не для кормления на 10−15 минут, а на несколько часов, это мешает ему естественным образом изучать окружающую среду и развивать тело. При этом физическое развитие ребёнка на первом году жизни является залогом умственного развития в будущем, убеждена психолог.

— Так устроен мозг: именно двигательная активность ребёнка в младенчестве стимулирует его развитие. На полу ребёнок развивается естественным образом, учится быть аккуратным в своих движениях, начинает понимать, как правильно обращаться с предметами. «Закрывая» ребёнка в ограниченном пространстве, мы лишаем его важного опыта. Кроме того, постоянные ограничения приводят к тому, что у ребёнка появляется ощущение несвободы.

— «Я ничего не могу» — такой может быть реакция на постоянное нахождение в стульчике или манеже. А ведь главная цель у малыша в первый год жизни — это исследование окружающего мира и познание своих сил и возможностей.

Прыгунки и ходунки

Эти любимые родителями приспособления также мешают адекватному физическому развитию ребёнка. Более того, ранняя вертикализация может приводить к деформациям в области таза, излишним нагрузкам на позвоночник, то есть речь идёт о том, что мы сознательно вредим здоровью малыша.

— Пока ребёнок тренируется самостоятельно вставать и учится ходить, он проделывает огромную работу — его мышцы становятся сильнее и учатся удерживать весь скелет. У малыша налаживается координация, мозг учится управлять телом. И это залог не только физического, но и психического развития, ведь в этот момент создаются нужные нервные связи. А ещё малыш получает опыт постепенного освоения навыка, у него появляется ощущение «Я могу», ведь это его первые победы, — поясняет Анна Демина.

Иногда ходунки и прыгунки приводят к тому, что ребёнок пропускает этап активного ползания на четвереньках или недостаточно осваивает этот навык, что может негативно сказаться на его будущем развитии, уверена психолог.

— В процессе ползания ребёнок делает сложные перекрёстные движения рук и ног, это помогает развивать межполушарные связи в головном мозге. А тренировка угла зрения при ползании готовит ребёнка к работе за столом и партой, когда постоянно нужно будет смотреть то на тетрадь и свои руки при письме, то на доску. Вспомните, как малыш ползёт — именно так всё и происходит. Потому я считаю, что ограничения в раннем детстве могут привести к некоторым сложностям в школе.

Пустышка

Долгое использование пустышки может привести к нарушению речевого развития ребёнка, убеждена специалист.

— Сосание пустышки принципиально отличается от сосания груди. Работают совершенно другие мышцы, в то время как мышцы, необходимые для говорения, не тренируются. Также пустышка оказывает излишнее давление на мягкое нёбо ребёнка. Всё это мешает адекватному формированию речевого аппарата. Если родители позволяют ребёнку постоянно сосать пустышку (не только во время сна, например), то это автоматически тормозит его интерес к вербальному общению. Всё просто: чтобы заговорить, ребёнку нужно освободить рот от пустышки.

Ниблер

Это приспособление для прикорма, состоящее из ручки и насадки с дырочками. Внутрь родители кладут кусочки еды, плотно закрывают и дают малышу, а он дёснами их обсасывает и получает еду через отверстия — без риска поперхнуться большими кусочками. Казалось бы, это весьма удобный аксессуар для введения прикорма. При этом важно понимать, что измельчение еды зубами и дёснами развивает мышцы речевого аппарата. При использовании ниблера этого не происходит, предостерегает психолог.

— Также ребёнок не получает нового сенсорного опыта от различной еды, ведь в ниблере еда вся примерно одинаковая. Ребёнок не распознаёт форму, текстуру и плотность продукта в такой же степени, как если бы он пытался жевать кусочек банана или яблока. Кроме того, использование ниблера мешает малышу учиться есть самостоятельно. Это может привести к тому, что подросший ребёнок будет просить измельчённую еду и требовать покормить его, будет давиться кусочками. Психолог советует не затягивать знакомство ребёнка с твёрдой пищей. Конечно, это важно делать под родительским присмотром и в соответствии с возрастом.

Поводки, защитные накладки на голову и другие части тела

Чтобы ребёнок не упал при освоении навыков ходьбы, родители иногда используют специальные поводки. Есть и те, кто надевает на ребёнка защитные накладки, чтобы малыш вдруг не ударился при падении. Но все эти приспособления не нужны ребёнку, убеждена Анна Демина.

— Природой заложено так, что, падая с высоты своего роста, ребёнок не способен принести себе значительного вреда. Наоборот, так он учится управлять собственным телом. А дополнительные приспособления искажают восприятие собственного тела, мешают малышам становиться ловкими и аккуратными. А потом родители удивляются, почему дети постоянно ударяются обо что-то, не чувствуют опасности.

Музыкальные и интерактивные игрушки

Психолог уверена, что многие современные игрушки направлены не на развитие ребёнка, а на то, чтобы его развлечь и переключить внимание.

— Я говорю о громких музыкальных игрушках, которыми сейчас завалены полки магазинов. Эти игрушки развлекают ребёнка, но никак не развивают у него мышление, не учат его концентрировать внимание, не делают его более наблюдательным. Такие игрушки очень просты: достаточно нажать на кнопку, чтобы включилась музыка. Совсем другое дело — игрушечные музыкальные инструменты (бубен, маракас, барабан). Чтобы получить звук, ребёнок должен выполнить достаточно сложные для него действия: подуть, постучать палочками, побить ладошкой. Благодаря этому у него развивается речевой аппарат, а также крупная и мелкая моторика. Не вызывают восторга у психолога и всевозможные интерактивные игрушки — куклы или животные, которые поют песни или рассказывают сказки после нажатия на кнопку. По мнению Анны, пользы от них немного. Ребёнок просто нажимает на кнопки и переключает внимание вместо того, чтобы выполнять более сложные действия и извлекать тем самым результат из игры с окружающими предметами или простыми игрушками.

— Ребёнок, у которого много интерактивных и музыкальных игрушек, быстро начинает скучать, не знает, чем себя занять, требует всё больше и больше лёгких впечатлений и развлечений. При этом он не готов прикладывать усилия, а постоянно дёргает родителей: просит их внимания, требует, чтобы его развлекали. А всё потому, что он не научился выполнять какие-то простые действия и сам себя развлекать простой игрушкой. Вроде бы ребёнок подрос, с ним должно стать легче, но этого не происходит. И это проблема современности, на которую родителям стоит обратить внимание.

Коляска

Многие семьи с маленькими детьми не представляют свою жизнь без коляски. Психолог советует использовать её как можно реже, при острой необходимости.

— До 6−8 месяцев долгое пребывание в коляске может стать испытанием для психики ребёнка. Природой заложено так, что ребёнок должен быть рядом с мамой: чувствовать её запах и тепло. Тогда он находится в состоянии спокойствия, потому что мама — гарант его безопасности. А если ребёнок постоянно чувствует себя в опасности и напряжении, у него закрывается познавательный интерес (согласно пирамиде Маслоу). Как альтернативу я советую использовать слинги, в которых малыши находятся рядом с мамой и чувствуют себя комфортно.

Когда ребёнок подрастёт, психолог тоже советует не удерживать его в коляске, ведь ограничение двигательной активности тормозит его развитие.

— Использовать коляску можно только как быстрый транспорт, когда нужно добраться до площадки или сходить в магазин, но не стоит возить в ней ребёнка по 2 часа.

Понятно, что отказаться от всех «гаджетов», которые придуманы для удобства родителей, будет сложно. Психолог советует хотя бы ограничивать использование этих вещей по времени, чтобы не нанести вреда физическому и психическому здоровью ребёнка.