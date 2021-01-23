Мужчина три месяца прожил в аэропорту Чикаго из-за страха заразиться COVID-19

Житель Лос-Анджелеса провел три месяца в аэропорту Чикаго, так как боялся возвращаться в родной город из-за пандемии. Об этом пишет Chicago Tribune.

Согласно материалам суда, 36-летний безработный Адитья Сингх прилетел в Чикаго 17 октября 2020 года и после этого три месяца жил в зоне безопасности Международного аэропорта О’Хэр. Никто из сотрудников аэропорта все это время его не замечал.

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Наконец, рано утром 16 января двое сотрудников авиакомпании United Airlines подошли к Сингху и попросили его показать документы. В ответ мужчина, который в этот момент был в защитной маске, показал им бейджик сотрудника аэропорта. Этот бейджик пропал у одного из работников аэропорта еще 26 октября 2020 года.

В итоге сотрудники United Airlines вызвали полицию, сотрудники которой задержали Сингха. Ему предъявили обвинения по статьям за незаконное проникновение на охраняемую территорию и кражу. До этого мужчина никогда не нарушал закон.

По словам Сингха, он не крал бейджик, а нашел его в аэропорту. В Лос-Анджелес мужчина побоялся возвращаться из-за ситуации с коронавирусом. Калифорния — один из американских штатов, где ситуация с пандемией особенно серьезная. На момент написания заметки там было выявлено больше трех миллионов случаев заражения, из которых более миллиона — в Лос-Анджелесе. В Иллинойсе, где находится Чикаго, выявлено в три раза меньше случаев заражения.

«Я правильно понимаю, что человек без допуска, не работающий в аэропорту, предположительно, жил в охраняемой части аэропорта О’Хэр с 19 октября 2020 года по 16 января 2021 года и никто его не заметил? Я хочу быть уверенной, что все правильно понимаю», — уточнила на заседании суда округа Кук судья Сюзанна Ортиз. На заседании также выяснилось, что пассажиры аэропорта все это время подкармливали Сингха.

Калифорнийцу назначили залог в тысячу долларов. Если он сможет его внести, то ему будет запрещено заходить в аэропорт. Следующее заседание по делу Сингха назначено на 27 января.