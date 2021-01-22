Случчанин дозвонился в 115. бел только в два часа ночи. Уже неделю с улицы не вывозят мусор

В редакцию «Кур'ера» позвонил случчанин. Он поделился, что живёт в той части Малой Падери, которая недавно отошла к Слуцку, и рассказал, что всю неделю коммунальные службы не убирают мусор.



«Мусор должны были забирать в понедельник. Жители, как обычно, выставили пакеты на улицу возле домов. Но их не забрали, — сказал Сергей, местный житель. — Машина не пришла ни в понедельник, ни во вторник. Собаки всю неделю таскают мусор по деревне. Люди ничего не знают, им никто не говорит, когда всё-таки заберут мусор.

Ждали, ждали… В четверг я уже позвонил в 115.бел. Там ответили, что я 40-й в очереди. В обед снова позвонил — 20-й на очереди. Вечером — 29-й. Дозвонился только в два часа ночи. Заявку приняли.

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А коммунальщики что, без указки со 115. бел не знают, что у них мусор не вывезен?"

Дополнено: Читатель перезвонил в редакцию в 13.40 22 января и сообщил, что мусор убрали.