Первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Слуцкую больницу. Все 45 доз пойдут для вакцинации медиков.

Как будет проходить вакцинация, когда будут прививать желающих и как долго сохраняются антитела после, рассказали «Кур'еру» Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района, и Ирина Черкас, заведующая отделом эпидемиологии Слуцкого ЦГиЭ.

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Напомним, что в четверг, 21 января, во взрослой поликлинике уже привили вакциной «Спутник V» первых пять медиков.

Про особенности вакцины и как её вводят пациенту

В одном флаконе «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») находится пять доз. Она хранится при температуре ниже минус 18 °C. Для этого в Слуцкой ЦРБ есть морозильник. Вакцина живая, но она лишена свойств к размножению, поэтому и такие жёсткие условия хранения. В её состав входит аденовирус, в который встроен генетический материал коронавируса, и убран генетический материал, отвечающий за размножение вируса.

Перед вакцинацией препарат размораживают и хранят при комнатной температуре 2 часа. За это время надо успеть ввести вакцину пяти пациентам.

По инструкции к препарату перед вакцинацией не требуется проводить ПЦР-обследование на коронавирус. Но перед процедурой для прививаемого обязательны: обследование врача, измерение температуры, сбор эпидемиологического анамнеза, замер частоты сердечных сокращений, артериального давления, сатурации.

Также человек заполняет форму добровольного согласия на вакцинацию. Врач предупреждает пациента о возможных побочных реакциях и осложнениях.

После введения первого компонента вакцины человек должен наблюдаться в течение 30 минут. Последующие три дня за пациентом активно наблюдают на наличие побочных реакций, а потом ещё на 5−6-й день. Второй компонент вакцины вводится на 21-й день.

Как долго сохраняются антитела после вакцинации

Нельзя спрогнозировать, сколько сохранится иммунитет — 6 месяцев или меньше, потому что вирус ещё мало изучен. Предполагают, что антитела сохранятся в течение 2-х лет.

По нашим исследованиям, после перенесённого заболевания иммунитет сохраняется от 2 до 8 месяцев. Период зависит от формы заболевания и состояния организма.

Какие противопоказания и можно ли прививать детей

Противопоказания к вакцинации российским препаратом — аллергическая чувствительность к какому-либо из компонентов этой вакцины, тяжёлые аллергические реакции, острые инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.

Вакцинация не будет проводиться случчанам, не достигшим 18-ти лет. Противопоказана прививка и беременным женщинам, кормящим мамам в связи с тем, что воздействие препарата на них ещё не изучено.

Когда будут прививать желающих

Массовая добровольная вакцинация жителей Беларуси начнётся с апреля. И только на добровольной основе.

По информации Минздрава, также в планах закупка вакцины и других производителей, чтобы у людей был выбор. Планируется производство российской вакцины на базе РУП «Белмедпрепараты», ориентировочно это произойдёт в первом квартале 2021 года.