В универмаге «Слуцк» новое поступление товаров. Приглашаем за покупками

Новое поступление продукции ОАО «Брестгазоаппарат»: плиты газовые, панели варочные, очистители воздуха. Рассрочка, доставка. Приглашаем за покупками в секцию «Электротовары».

Отдел «Все для сада и огорода» приглашает за весенними покупками! Большое поступление семян пакетированных овощных и цветочных культур, 11 сортов лука- севка: Сеттон, Геркулес, Коррадо, Стурон, Кармен, Бирнформиге, Штутгартер и др.

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В секции «Детский мир» Вы приобретете все, что нужно для зимних детских забав: санки — ледянки, санки классические, лопатки для снега.

В секции «Женская одежда» — новая весенняя коллекция ЗАО «Калинка» и торговой марки «Линия -Л»

Обновленный ассортимент трикотажных изделий «Ромгиль -Текс»

Товары на любой вкус и для любого сезона Вы найдете в универмаге «Слуцк»!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568