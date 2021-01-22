«Город должен знать своих героев!» Пациенты инфекционного отделения благодарят медиков

Уважаемая редакция «Кур`ер»! Обращаются к вам пациенты инфекционного отделения № 5 палаты № 8: Михнюк Т. М., Карпович И., Миранович М. И., Напольная Г., Бортник Т. В.

От всей души хотим выразить благодарность и низкий поклон работникам отделения, а именно доктору Жакенову Д. Ю. и медицинскому персоналу:

Стадник Л.Н.,

Канапляник Е.М.,

Ладыденская В.,

Сагалович И.И.,

Гуринович Л.Ф.,

Кузнецова Е. Ю,

Арестович В. А.,

Снитко Е.А.,

Калацкая Л.,

Дробушевич О.,

Каханович Г.,

Пахмейстер Ю.,

Рак Т.,

Бородич Т.

Благодарим всех за благородный труд, за заботы, за терпение, за силы, с которыми они всё переносят. Доктора Жакенова Д. Ю. — за спокойствие, профессионализм, внимание к пациентам. Город должен знать своих героев! Спасибо, уважаемая редакция!