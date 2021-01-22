«Город должен знать своих героев!» Пациенты инфекционного отделения благодарят медиков

Отдел писем
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Уважаемая редакция «Кур`ер»! Обращаются к вам пациенты инфекционного отделения № 5 палаты № 8: Михнюк Т. М., Карпович И., Миранович М. И., Напольная Г., Бортник Т. В.

От всей души хотим выразить благодарность и низкий поклон работникам отделения, а именно доктору Жакенову Д. Ю. и медицинскому персоналу:

  • Стадник Л.Н.,
  • Канапляник Е.М.,
  • Ладыденская В.,
  • Сагалович И.И.,
  • Гуринович Л.Ф.,
  • Кузнецова Е. Ю,
  • Арестович В. А.,
  • Снитко Е.А.,
  • Калацкая Л.,
  • Дробушевич О.,
  • Каханович Г.,
  • Пахмейстер Ю.,
  • Рак Т.,
  • Бородич Т.

Благодарим всех за благородный труд, за заботы, за терпение, за силы, с которыми они всё переносят. Доктора Жакенова Д. Ю. — за спокойствие, профессионализм, внимание к пациентам. Город должен знать своих героев! Спасибо, уважаемая редакция!

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