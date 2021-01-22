«Город должен знать своих героев!» Пациенты инфекционного отделения благодарят медиков

Уважаемая редакция «Кур`ер»! Обращаются к вам пациенты инфекционного отделения № 5 палаты № 8: Михнюк Т. М., Карпович И., Миранович М. И., Напольная Г., Бортник Т. В.
От всей души хотим выразить благодарность и низкий поклон работникам отделения, а именно доктору Жакенову Д. Ю. и медицинскому персоналу:
- Стадник Л.Н.,
- Канапляник Е.М.,
- Ладыденская В.,
- Сагалович И.И.,
- Гуринович Л.Ф.,
- Кузнецова Е. Ю,
- Арестович В. А.,
- Снитко Е.А.,
- Калацкая Л.,
- Дробушевич О.,
- Каханович Г.,
- Пахмейстер Ю.,
- Рак Т.,
- Бородич Т.
Благодарим всех за благородный труд, за заботы, за терпение, за силы, с которыми они всё переносят. Доктора Жакенова Д. Ю. — за спокойствие, профессионализм, внимание к пациентам. Город должен знать своих героев! Спасибо, уважаемая редакция!
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