В Солигорске строится 16-этажка с подземным паркингом. Как это выглядит

Владимир Амельченя
-
0

С отводом дополнительных земель для расширения Солигорска началось интенсивное строительство жилых домов. Первым осваивает новые территории «Беларуськалий». Он строит дом ранее невиданной в городе архитектуры. В нём будет 322 квартиры.

Удивляет не столько высотность центральной части новостройки в 16 этажей, сколько двухэтажный паркинг для автомобилей под домом. Паркинг — это не гараж, а стояночные места. В любую погоду автомобили будут защищены от снега, дождя и солнечных лучей.

Реклама

За домом, в западном направлении, вдоль дороги на Старобин, уже подготовлено ещё несколько котлованов под будущие фундаменты жилых домов.

В Солигорске строится 16-этажка с подземным паркингом. Смотрите, как это выгляди
Вид с южной стороны с въездом на паркинг. Фото: Владимир Амельченя
В Солигорске строится 16-этажка с подземным паркингом. Смотрите, как это выгляди
Вид на дом с западной стороны.
В Солигорске строится 16-этажка с подземным паркингом. Смотрите, как это выгляди
Так выглядит паркинг изнутри
В Солигорске строится 16-этажка с подземным паркингом. Смотрите, как это выгляди
Фирма «Пикстрой» из Минска забивает сваи под будущий фундамент
В Солигорске строится 16-этажка с подземным паркингом. Смотрите, как это выгляди
На таком авто подвозят новые фундаментные сваи. Фото: Владимир Амельченя