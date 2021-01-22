В Солигорске строится 16-этажка с подземным паркингом. Как это выглядит

С отводом дополнительных земель для расширения Солигорска началось интенсивное строительство жилых домов. Первым осваивает новые территории «Беларуськалий». Он строит дом ранее невиданной в городе архитектуры. В нём будет 322 квартиры.

Удивляет не столько высотность центральной части новостройки в 16 этажей, сколько двухэтажный паркинг для автомобилей под домом. Паркинг — это не гараж, а стояночные места. В любую погоду автомобили будут защищены от снега, дождя и солнечных лучей.

Реклама

За домом, в западном направлении, вдоль дороги на Старобин, уже подготовлено ещё несколько котлованов под будущие фундаменты жилых домов.