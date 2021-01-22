Очень странная цена, по которой в Слуцке выставляли универсам № 21. Мои подсчёты и вопросы без ответов

Прочитал я вашу новость про то, что на торгах продали магазины этого несчастного «Востока».

Моя работа связана с цифрами. Считаю много и считать люблю. Очень жаль, что в статье нет информации, за сколько продали эти магазины. Наверное, это коммерческая тайна или что-то там ещё.

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Но мне кажется, что власти обязаны сказать, за сколько всё было продано, потому что эти магазины были в коммунальной собственности нашего бюджета. Это значит, что секрета нет, сколько денег уйдёт на покрытие непомерных долгов так странно «скончавшегося» государственного торгового предприятия «Слуцк-Восток».

Долги его легли на наш бюджет и очень хочется знать:

после продажи стало ли лучше нашему слуцкому бюджету,

хватит ли денег на ремонт какой-нибудь улицы

или зарплату санитаркам и медсёстрам в больнице.

Или все деньги уйдут на расплату по непонятно как накопившимся долгам?

Я отошёл от темы со своими глупыми вопросами и предположениями. Лучше о серьёзном. О моих любимых цифрах. Давайте почитаем там, где может посчитать каждый их нас. Все мои цифры, что будут ниже, — открытые, они были или есть опубликованные. Я их выписал на листочек. Это стартовые цены торгов, площади магазинов. Года постройки магазинов узнавал через гугл, или по памяти, или у знакомых спросил.

Следите, как говорят, за ходом мысли:

Универсам № 21 (площадь ~ 2500 кв. м), начальная цена 2 250 000 рублей или 900 рублей за 1 кв. м. Год постройки — 1987.

(площадь ~ 2500 кв. м), начальная цена 2 250 000 рублей или 900 рублей за 1 кв. м. Год постройки — 1987. Магазин № 15 на Виленской (в народе «синенький», пл. ~ 230 кв. м) — 252 000 рублей. Это 1090 руб/кв. м. Его построили где-то в начале 80-х.

на Виленской (в народе «синенький», пл. ~ 230 кв. м) — 252 000 рублей. Это 1090 руб/кв. м. Его построили где-то в начале 80-х. Магазин № 39 на ул. Гагарина («угловой», пл. 165 кв. м) — 185 000 рублей. Это 1120 руб/кв. м. Построен где-то в середине 60-х!

на ул. Гагарина («угловой», пл. 165 кв. м) — 185 000 рублей. Это 1120 руб/кв. м. Построен где-то в середине 60-х! Магазин № 107 на ул. Социалистической (чуть дальше за мини-рынком, пл. ~ 210 кв. м) — 252 000 рублей. Это 1180 руб/кв. м. Построен в начале 70-х.

Не знаю, как в других магазинах, но 21-й универсам в хорошем состоянии. Его отдали в аренду пару лет назад и там всё привели в порядок. Был ремонт, и до сих пор там всё работало. И это самый молодой магазин из всех, что выставляли. Место — просто сказка. Вокруг магазина куча площади, стоянка нормальная. Там было кафе, есть куча закутков — можно сдавать в аренду. Это просто готовый торговый комплекс. И что?

А вот что: почему квадратный метр в нём самый дешёвый?

Почему квадратный метр самого козырного магазина № 21 по начальной цене был дешевле на 20−30%, чем простенькие полувековые магазины на отшибах? Кто оценивал, как оценивал? Почему вы не узнали эти вопросы? Что не так? Или всё хорошо? Типа оптом город продавать дешевле, и типа я вообще в торговле ничего не понимаю.

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