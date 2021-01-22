Возле административного здания в деревне Замостье Слуцкого района растут две редкие голубые ели. Как вспоминают старожилы предприятия, их привёз председатель примерно в 1985 году.

Две посадили возле конторы, а одну — возле школы. Жители тогда очень переживали, что такую красоту могут срубить. Тогда председатель дал сторожам поручение, чтобы наблюдали за сохранностью деревьев.

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Прошло больше 30 лет, и вот какие красавицы выросли.

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