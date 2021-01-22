Слуцкому абитуриенту на заметку. Если хочешь стать милиционером

Отдел новостей
-
0

Выбор профессии — сложный и ответственный шаг в жизни человека. Для этого подростку необходима информация о профессиях в целом, о возможностях и требованиях каждой.

Чтобы сориентировать выпускников на профессию высокой квалификации, предлагаем обратить внимание на профессию милиционера.

Реклама

Получить образование можно в УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и в УО «Могилёвский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь».

Видео: УО «Могилёвский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

МВД приглашает для поступления

  • гражданскую молодёжь в возрасте от 17 до 25 лет,
  • получающих (получивших) общее среднее, профессионально-техническое с общим средним либо среднее специальное образование,
  • не имеющих по состоянию здоровья противопоказаний для прохождения службы.
    Абитуриенты зачисляются на дневную форму обучения.

Что предлагает МВД

Слуцкому абитуриенту на заметку. Если хочешь стать милиционером
Скриншот с видео: УО «Могилёвский институт МВД РБ»
  • полное государственное обеспечение на период обучения (бесплатное проживание в общежитии учреждения образования, предоставление форменного обмундирования, обеспечение питанием, выплата ежемесячного денежного довольствия);
  • бесплатное высшее юридическое образование (срок обучения — 4 года);
  • по окончании обучения — присвоение квалификации «юрист» и специального звания «лейтенант милиции», гарантированное трудоустройство на должности среднего начальствующего состава в подразделения УВД Минской области;
  • социальную защиту, предусмотренную законодательством для сотрудников милиции и членов их семей (государственное страхование и медицинское обслуживание, возможность получения арендного жилья и перспектива строительства собственного жилья с использованием льготного кредита);
  • право на пенсионное обеспечение наступает при наличии 20 лет выслуги (по достижении 48-летнего возраста).

Для желающих поступать в учреждения образования системы Министерства внутренних дел в 2021 году необходимо:

1. Обратиться в Слуцкий РОВД (ул. Уласовца, 12; телефоны: 2 59 61, 5 35 88). Там вы сможете получить консультацию, пройти собеседование и получить направление на Центральную военно-врачебную комиссию.

2. До 1 февраля 2021 года подать в Слуцкий РОВД заявление о поступлении для последующего оформления личного дела.

В Слуцком РОВД 1 февраля 2021 года в 14.00 состоится внутренний экзамен (русский язык и физическая подготовка).

3. Пройти централизованное тестирование по русскому (белорусскому) языку, иностранному языку, обществоведению.