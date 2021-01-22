Слуцкому абитуриенту на заметку. Если хочешь стать милиционером

Выбор профессии — сложный и ответственный шаг в жизни человека. Для этого подростку необходима информация о профессиях в целом, о возможностях и требованиях каждой.
Чтобы сориентировать выпускников на профессию высокой квалификации, предлагаем обратить внимание на профессию милиционера.
Получить образование можно в УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и в УО «Могилёвский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
Видео: УО «Могилёвский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»
МВД приглашает для поступления
- гражданскую молодёжь в возрасте от 17 до 25 лет,
- получающих (получивших) общее среднее, профессионально-техническое с общим средним либо среднее специальное образование,
- не имеющих по состоянию здоровья противопоказаний для прохождения службы.
Абитуриенты зачисляются на дневную форму обучения.
Что предлагает МВД
- полное государственное обеспечение на период обучения (бесплатное проживание в общежитии учреждения образования, предоставление форменного обмундирования, обеспечение питанием, выплата ежемесячного денежного довольствия);
- бесплатное высшее юридическое образование (срок обучения — 4 года);
- по окончании обучения — присвоение квалификации «юрист» и специального звания «лейтенант милиции», гарантированное трудоустройство на должности среднего начальствующего состава в подразделения УВД Минской области;
- социальную защиту, предусмотренную законодательством для сотрудников милиции и членов их семей (государственное страхование и медицинское обслуживание, возможность получения арендного жилья и перспектива строительства собственного жилья с использованием льготного кредита);
- право на пенсионное обеспечение наступает при наличии 20 лет выслуги (по достижении 48-летнего возраста).
Для желающих поступать в учреждения образования системы Министерства внутренних дел в 2021 году необходимо:
1. Обратиться в Слуцкий РОВД (ул. Уласовца, 12; телефоны: 2 59 61, 5 35 88). Там вы сможете получить консультацию, пройти собеседование и получить направление на Центральную военно-врачебную комиссию.
2. До 1 февраля 2021 года подать в Слуцкий РОВД заявление о поступлении для последующего оформления личного дела.
В Слуцком РОВД 1 февраля 2021 года в 14.00 состоится внутренний экзамен (русский язык и физическая подготовка).
3. Пройти централизованное тестирование по русскому (белорусскому) языку, иностранному языку, обществоведению.