Слуцкому абитуриенту на заметку. Если хочешь стать милиционером

Выбор профессии — сложный и ответственный шаг в жизни человека. Для этого подростку необходима информация о профессиях в целом, о возможностях и требованиях каждой.

Чтобы сориентировать выпускников на профессию высокой квалификации, предлагаем обратить внимание на профессию милиционера.

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Получить образование можно в УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и в УО «Могилёвский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь».

Видео: УО «Могилёвский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

МВД приглашает для поступления

гражданскую молодёжь в возрасте от 17 до 25 лет,

получающих (получивших) общее среднее, профессионально-техническое с общим средним либо среднее специальное образование,

не имеющих по состоянию здоровья противопоказаний для прохождения службы.

Абитуриенты зачисляются на дневную форму обучения.

Что предлагает МВД

полное государственное обеспечение на период обучения (бесплатное проживание в общежитии учреждения образования, предоставление форменного обмундирования, обеспечение питанием, выплата ежемесячного денежного довольствия);

бесплатное высшее юридическое образование (срок обучения — 4 года);

по окончании обучения — присвоение квалификации «юрист» и специального звания «лейтенант милиции», гарантированное трудоустройство на должности среднего начальствующего состава в подразделения УВД Минской области;

социальную защиту, предусмотренную законодательством для сотрудников милиции и членов их семей (государственное страхование и медицинское обслуживание, возможность получения арендного жилья и перспектива строительства собственного жилья с использованием льготного кредита);

право на пенсионное обеспечение наступает при наличии 20 лет выслуги (по достижении 48-летнего возраста).

Для желающих поступать в учреждения образования системы Министерства внутренних дел в 2021 году необходимо:

1. Обратиться в Слуцкий РОВД (ул. Уласовца, 12; телефоны: 2 59 61, 5 35 88). Там вы сможете получить консультацию, пройти собеседование и получить направление на Центральную военно-врачебную комиссию.

2. До 1 февраля 2021 года подать в Слуцкий РОВД заявление о поступлении для последующего оформления личного дела.

В Слуцком РОВД 1 февраля 2021 года в 14.00 состоится внутренний экзамен (русский язык и физическая подготовка).

3. Пройти централизованное тестирование по русскому (белорусскому) языку, иностранному языку, обществоведению.