Одно из самых страшных зданий в Слуцке станет красивым. И в него заселят людей

Три дня назад начались работы по реконструкции дома № 35 на 1-м переулке М. Богдановича. Это будет общежитие квартирного типа для работников Стройтреста № 3 Ордена Октябрьской революции. Работы проводит СУ-55.

В общежитии будет 43 квартиры.

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КОНТЕКСТ. Общежитие 1977 года постройки по адресу: 1-й переулок М. Богдановича, 35, закрыли на реконструкцию в 2015 году. Здание отдали солигорскому Стройтресту № 3. Тогда предполагалось реконструировать общежитие под арендное жильё. Завершить реконструкцию планировали в апреле 2016 года‚ но работы так и не начались. По словам руководства Стройтреста № 3, в 2016-м на ремонт надо было потратить около 2 млрд неденоминированных рублей. У организации свободных средств не было.

Как рассказывала летом 2019 года «Кур'еру» Валентина Евдокимчик, начальник жилищно-коммунальной конторы Стройтреста № 3‚ общежитие всё же собирались реконструировать. Когда строительной организацией руководил Николай Ашейчик‚ он планировал сделать из общежития семиэтажное здание с лифтом. Под это уже был готов проект.

«Потом руководство сменилось. А сейчас уже истекли сроки проекта и экспертизы‚ — сказала Валентина Евдокимчик. — Надо проводить новую экспертизу и делать проект. В планах реконструировать здание под 5-этажный жилой дом‚ а комнаты переделать под квартиры».

По старому проекту это должны были быть однокомнатные квартиры. В итоге решили разрабатывать проект с одно-‚ двух- и трёхкомнатными квартирами. Планировалось‚ что это будет арендный дом.