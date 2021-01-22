Хочу поделиться фотофактами, которые запечатлел в Слуцке во время прогулки по улице Ленина от вокзала до городского парка.

Магазин «Слуцкi шлях» заметён снегом, движения не заметно.

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На остановках сняли расписания автобусов. Наверное, скоро появятся новые. Остановка «Магазин «Строитель».

В США 21 января отмечают День благодарности белке, считая её уникальным животным. У нас её тоже вспоминают частенько, правда, по другим поводам.

Обретает законченный вид павильон рядом с остановкой «Рынок». Работы по возведению этого строения начались в середине октября.

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