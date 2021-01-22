Какие рабочие получали травмы на предприятиях Слуцка и района. Есть и три смертельных исхода

В 2020 году из-за несчастных случаев на производстве в организациях Слуцкого района пострадали 25 работающих (в 2019-м — 38). При этом три из них — со смертельным исходом.

Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком межрайонном отделе Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

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Случаи со смертельным исходом

20 августа 2020 года пострадал электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования КУП «Слуцкое ЖКХ».

В момент, когда ленту гусеницы отцепили от строп крана и она стала распрямляться, мимо проходил электромонтёр. Гусеница сбила его с ног и ударила по голове. От удара мужчина погиб на месте.

6 октября 2020-го произошёл несчастный случай с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства сельскохозяйственного унитарного предприятия «Племхоз Слуцк».

Механизатор менял подшипник на прикатывающем катке комбинированного посевного агрегата AMAZONE — навесного оборудования к трактору. Для удобства работник поднял платформы в вертикальное положение. В какой-то момент одно из креплений соскочило, и каток весом около полутонны упал на человека. Рабочие хозяйства вызвали «скорую», однако спасти пострадавшего медики не успели.

16 ноября 2020 года у индивидуального предпринимателя без оформления работал мужчина. Выполняя работу по сбору сучьев в вал на делянке, он был смертельно травмирован падающим деревом.

Какие рабочие и на каких предприятиях получали травмы

В 2020 году тяжёлые производственные травмы получили семь работающих:

ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» (токарь),

«Лечебно-трудовой профилакторий № 3» (кухонный рабочий),

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат (маляр),

ОАО «Козловичи-Агро» (ветеринарный врач),

СООО «ИНТЕРФЕРМ» (инженер-химик),

КУП «Слуцкое ЖКХ» (главный инженер),

КУП «Слуцкое ЖКХ» (слесарь-ремонтник).

15 работающих получили травмы, «не относящиеся к числу тяжёлых производственных травм».

В прошлом году по вопросам соблюдения законодательства о труде и об охране труда проведено: