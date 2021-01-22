Какие рабочие получали травмы на предприятиях Слуцка и района. Есть и три смертельных исхода

В 2020 году из-за несчастных случаев на производстве в организациях Слуцкого района пострадали 25 работающих (в 2019-м — 38). При этом три из них — со смертельным исходом.
Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком межрайонном отделе Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Случаи со смертельным исходом
20 августа 2020 года пострадал электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования КУП «Слуцкое ЖКХ».
В момент, когда ленту гусеницы отцепили от строп крана и она стала распрямляться, мимо проходил электромонтёр. Гусеница сбила его с ног и ударила по голове. От удара мужчина погиб на месте.
6 октября 2020-го произошёл несчастный случай с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства сельскохозяйственного унитарного предприятия «Племхоз Слуцк».
Механизатор менял подшипник на прикатывающем катке комбинированного посевного агрегата AMAZONE — навесного оборудования к трактору. Для удобства работник поднял платформы в вертикальное положение. В какой-то момент одно из креплений соскочило, и каток весом около полутонны упал на человека. Рабочие хозяйства вызвали «скорую», однако спасти пострадавшего медики не успели.
16 ноября 2020 года у индивидуального предпринимателя без оформления работал мужчина. Выполняя работу по сбору сучьев в вал на делянке, он был смертельно травмирован падающим деревом.
Какие рабочие и на каких предприятиях получали травмы
В 2020 году тяжёлые производственные травмы получили семь работающих:
- ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» (токарь),
- «Лечебно-трудовой профилакторий № 3» (кухонный рабочий),
- ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат (маляр),
- ОАО «Козловичи-Агро» (ветеринарный врач),
- СООО «ИНТЕРФЕРМ» (инженер-химик),
- КУП «Слуцкое ЖКХ» (главный инженер),
- КУП «Слуцкое ЖКХ» (слесарь-ремонтник).
15 работающих получили травмы, «не относящиеся к числу тяжёлых производственных травм».
В прошлом году по вопросам соблюдения законодательства о труде и об охране труда проведено:
- 7 выборочных проверок (361 нарушение законодательства о труде и 501 нарушение законодательства об охране труда),
- 14 мониторингов (223 нарушения),
- 24 обследования (497 нарушений).