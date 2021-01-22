Штрафы за участие в несанкционированных уличных акциях вырастут в три раза

Это предусмотрено новым Кодексом об административных правонарушениях, который вступит в силу с 1 марта. Документ опубликован на Национальном правовом портале 22 января.

В соответствии с новым КоАП, штраф за нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, совершенное участником таких мероприятий, а также публичные призывы к их организации или проведению может составить до 100 базовых величин (это более 1,1 тыс. долларов). Также может использоваться административный арест или общественные работы. До сих пор данное нарушение предполагало наказание в виде штрафа до 30 базовых величин либо предупреждение.

Реклама

Также дополнена статья о вовлечении несовершеннолетнего в антиобщественное поведение. Теперь штрафом в размере от 5 до 30 базовых будет караться «вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, проводимых с нарушением установленного порядка».

Неповиновение распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных обязанностей будет наказываться штрафом в размере от 2 до 100 базовых величин (ранее от 2 до 50). Статья предусматривает также санкции в виде общественных работ или административного ареста.

Усилена ответственность за умышленное блокирование транспортных коммуникаций путём создания препятствий, установки постов или иным способом.

В КоАП предусмотрено наказание за «незаконное использование и изготовление флагов, вымпелов, плакатов, эмблем, символов и т. д. ».

«Использование запрещённых законодательными актами флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов, а равно изготовление таких флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов с целью их распространения влекут наложение штрафа от 5 до 20 базовых величин для физического лица, для индивидуальных предпринимателей — от 10 до 40 базовых, а для юридического лица — от 20 до 60 базовых величин», — говорится в документе.

В ТЕМУ. Наказание за сигнал в месте проведения массового мероприятия. Какие ещё штрафные санкции ждут автолюбителей с 1 марта