Возле Дома правительства в Минске мужчина совершил самоподжог. Фото и видео очевидцев

В центре Минска, у Дома правительства на площади Независимости, мужчина совершил самоподжог. TUT. BY опубликовал видео и фото, которые присылали очевидцы. Милиция устанавливает обстоятельства произошедшего, пострадавший — в больнице.



Читатели сообщают, что пламя с горящего человека сбили охранники при помощи огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего. В данный момент место происшествия оцеплено.

«Уточняются обстоятельства, на место выехала следственно-оперативная группа. Мы устанавливаем личность пострадавшего мужчины, как только станут известны все обстоятельства — мы обязательно об этом расскажем», — сообщила Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома.

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В МЧС сообщили, что помощь спасателей на площади Независимости не потребовалась, но уточнили, что пострадавший доставлен в больницу.

Позже о состоянии пострадавшего рассказали в Минздраве. Пострадавший на площади Независимости человек находится без сознания. При первичном осмотре сотрудники скорой диагностировали у него ожоги более 50% процентов тела. Его отвезли в Республиканский ожоговый центр.