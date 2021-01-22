Сотрудник Слуцкой милиции и пять подразделений признаны лучшими в Минской области

По итогам работы в столичном регионе за 2020 год в число лучших вошли пять подразделений Слуцкого РОВД. Кроме того, сотрудник отдела признан лучшим по профессии в Минской области.

В четверг, 21 января, в Зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны состоялось офицерское собрание, на котором торжественно награждали сотрудников и руководителей подразделений, достигших высоких результатов в оперативно-служебной деятельности. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцкой милиции.

«Лучшее подразделение»

Отдел уголовного розыска (начальник — подполковник милиции Виталий Алешко).

Оперативно-дежурная служба (начальник — майор милиции Владимир Нестерчук).

Отделение по гражданству и миграции (начальник — майор милиции Сергей Королик ).

). Изолятор для временного содержания лиц, задержанных или заключённых под стражу (начальник — майор милиции Егор Козловский ).

). Взвод патрульно-постовой службы милиции (командир взвода — майор милиции Николай Кравец).

«Лучший по профессии»

В связи с этим слуцкому УР вручили переходящий приз имени полковника милиции Василия Игнатьевича Дылевича и ключи от автомобиля «Джили».

За высокие результаты, достигнутые в оперативно-служебной деятельности, укрепление дисциплины и законности в 2020 году выбрали также лучших по профессии. Среди них — майор милиции Дмитрий Семибратов, старший инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.

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А вот как было в 2019 году. Два сотрудника Слуцкой милиции признаны лучшими в Минской области. А ещё два подразделения и финчасть