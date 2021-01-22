Сотрудник Слуцкой милиции и пять подразделений признаны лучшими в Минской области

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По итогам работы в столичном регионе за 2020 год в число лучших вошли пять подразделений Слуцкого РОВД. Кроме того, сотрудник отдела признан лучшим по профессии в Минской области.

Сотрудник Слуцкой милиции и пять подразделений признаны лучшими в Минской области
Фотографии: УВД Миноблисполкома
В четверг, 21 января, в Зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны состоялось офицерское собрание, на котором торжественно награждали сотрудников и руководителей подразделений, достигших высоких результатов в оперативно-служебной деятельности. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцкой милиции.

«Лучшее подразделение»

  • Отдел уголовного розыска (начальник — подполковник милиции Виталий Алешко).
Сотрудник Слуцкой милиции и пять подразделений признаны лучшими в Минской области
Виталий Алешко, начальник отдела уголовного розыска Слуцкого РОВД (справа)
В связи с этим слуцкому УР вручили переходящий приз имени полковника милиции Василия Игнатьевича Дылевича и ключи от автомобиля «Джили».
  • Оперативно-дежурная служба (начальник — майор милиции Владимир Нестерчук).
Сотрудник Слуцкой милиции и пять подразделений признаны лучшими в Минской области
Владимир Нестерчук, начальник оперативно-дежурной службы Слуцкого РОВД (справа)
  • Отделение по гражданству и миграции (начальник — майор милиции Сергей Королик).
  • Изолятор для временного содержания лиц, задержанных или заключённых под стражу (начальник — майор милиции Егор Козловский).
  • Взвод патрульно-постовой службы милиции (командир взвода — майор милиции Николай Кравец).
Сотрудник Слуцкой милиции и пять подразделений признаны лучшими в Минской области
Александр Голиков, начальник Слуцкого РОВД (справа)

«Лучший по профессии»

За высокие результаты, достигнутые в оперативно-служебной деятельности, укрепление дисциплины и законности в 2020 году выбрали также лучших по профессии. Среди них — майор милиции Дмитрий Семибратов, старший инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.

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А вот как было в 2019 году. Два сотрудника Слуцкой милиции признаны лучшими в Минской области. А ещё два подразделения и финчасть