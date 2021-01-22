На рынке ограниченный выбор фруктов и овощей. Они есть всего в нескольких местах, возможно, это связано с погодой. Торгуют пенсионеры домашней продукцией: семечками, фасолью, клюквой, чесноком. Продают соленья и маринады. Много хурмы, которая стала ниже в цене. Достаточно мёда от 6 до 9 рублей за 0,5 литра. На рубль стали дешевле огурцы и помидоры. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 22 января.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля

Капуста пекинская — 2,8 рубля

Картофель молодой — 0,65 рубля

Помидоры — 4,5 рубля

Огурцы большие — 3,8 рубля

Лук репчатый — 1 рубль

Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 рубля (1 кг)

Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)

Бобы (ведёрко) — 2 рубля

Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)

Клюква — 8 рублей (1 литр)

Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)

Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан).

Фрукты

Гранат — 5,5 рубля

Яблоки — 2,5−3 рубля

Груши — 4 рубля (1 кг)

Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (0,5 кг)

Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (200-граммовый стакан)

Виноград — 4,8 рубля

Апельсины — 4,8 рубля

Мандарины — 4,5 рубля

Лимоны — 4 рубля

Бананы — 1 рубль (чуть подмороженные сверху)

Хурма — 2,8 рубля

Грейпфрут — 6 рублей

Орех грецкий — 15 рублей

Зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) — 10 рублей (1 кг).

Приправы

Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов).

Мёд

Мёд рапсовый — 6 рублей (0,5 литра)

мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.

Маринады, соленья

Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком, — 7 рублей (1 кг)

Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)

Капуста суточная — 4 рубля (1кг)

Перец маринованный — 15 рублей (кг)

Морковь «по-корейски» — 6 рублей (1 кг)

Свёкла — 6 рублей (1 кг)

Чеснок маринованный — 17 рублей (1 кг)

Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра).

Рыба

Сельдь — 4 рубля (1 кг)

Скумбрия — 5 рублей (1 кг).

Шерстяные носки, пинетки