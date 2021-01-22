На рынке ограниченный выбор фруктов и овощей. Они есть всего в нескольких местах, возможно, это связано с погодой. Торгуют пенсионеры домашней продукцией: семечками, фасолью, клюквой, чесноком. Продают соленья и маринады. Много хурмы, которая стала ниже в цене. Достаточно мёда от 6 до 9 рублей за 0,5 литра. На рубль стали дешевле огурцы и помидоры. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 22 января.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
- Капуста пекинская — 2,8 рубля
- Картофель молодой — 0,65 рубля
- Помидоры — 4,5 рубля
- Огурцы большие — 3,8 рубля
- Лук репчатый — 1 рубль
- Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 рубля (1 кг)
- Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Бобы (ведёрко) — 2 рубля
- Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)
- Клюква — 8 рублей (1 литр)
- Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
- Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан).
Фрукты
- Гранат — 5,5 рубля
- Яблоки — 2,5−3 рубля
- Груши — 4 рубля (1 кг)
- Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (0,5 кг)
- Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Виноград — 4,8 рубля
- Апельсины — 4,8 рубля
- Мандарины — 4,5 рубля
- Лимоны — 4 рубля
- Бананы — 1 рубль (чуть подмороженные сверху)
- Хурма — 2,8 рубля
- Грейпфрут — 6 рублей
- Орех грецкий — 15 рублей
- Зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) — 10 рублей (1 кг).
Приправы
- Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов).
Мёд
- Мёд рапсовый — 6 рублей (0,5 литра)
- мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.
Маринады, соленья
- Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком, — 7 рублей (1 кг)
- Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)
- Капуста суточная — 4 рубля (1кг)
- Перец маринованный — 15 рублей (кг)
- Морковь «по-корейски» — 6 рублей (1 кг)
- Свёкла — 6 рублей (1 кг)
- Чеснок маринованный — 17 рублей (1 кг)
- Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра).
Рыба
- Сельдь — 4 рубля (1 кг)
- Скумбрия — 5 рублей (1 кг).
Шерстяные носки, пинетки
- Шерстяные носки взрослые толстые — 5 рублей
- Шерстяные носки взрослые тонкие — 3 рубля
- Пинетки детские — 4 рубля.