На рынке ограниченный выбор фруктов и овощей. Они есть всего в нескольких местах, возможно, это связано с погодой. Торгуют пенсионеры домашней продукцией: семечками, фасолью, клюквой, чесноком. Продают соленья и маринады. Много хурмы, которая стала ниже в цене. Достаточно мёда от 6 до 9 рублей за 0,5 литра. На рубль стали дешевле огурцы и помидоры. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 22 января.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
  • Капуста пекинская — 2,8 рубля
  • Картофель молодой — 0,65 рубля
  • Помидоры — 4,5 рубля
  • Огурцы большие — 3,8 рубля
  • Лук репчатый — 1 рубль
  • Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 рубля (1 кг)
  • Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Бобы (ведёрко) — 2 рубля
  • Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)
  • Клюква — 8 рублей (1 литр)
  • Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
  • Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан).

Фрукты

  • Гранат — 5,5 рубля
  • Яблоки — 2,5−3 рубля
  • Груши — 4 рубля (1 кг)
  • Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (0,5 кг)
  • Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Виноград — 4,8 рубля
  • Апельсины — 4,8 рубля
  • Мандарины — 4,5 рубля
  • Лимоны — 4 рубля
  • Бананы — 1 рубль (чуть подмороженные сверху)
  • Хурма — 2,8 рубля
  • Грейпфрут — 6 рублей
  • Орех грецкий — 15 рублей
  • Зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) — 10 рублей (1 кг).

Приправы

  • Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов).

Мёд

  • Мёд рапсовый — 6 рублей (0,5 литра)
  • мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.

Маринады, соленья

  • Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком, — 7 рублей (1 кг)
  • Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)
  • Капуста суточная — 4 рубля (1кг)
  • Перец маринованный — 15 рублей (кг)
  • Морковь «по-корейски» — 6 рублей (1 кг)
  • Свёкла — 6 рублей (1 кг)
  • Чеснок маринованный — 17 рублей (1 кг)
  • Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра).

Рыба

  • Сельдь — 4 рубля (1 кг)
  • Скумбрия — 5 рублей (1 кг).

Шерстяные носки, пинетки

  • Шерстяные носки взрослые толстые — 5 рублей
  • Шерстяные носки взрослые тонкие — 3 рубля
  • Пинетки детские — 4 рубля.