В пятницу, 22 января, во взрослой поликлинике Слуцкой ЦРБ вакциной против COVID-19 привили вторую пятёрку медиков — работников «скорой» и медсестру больницы. «Кур'ер» посмотрел, как проходит эта процедура. Смотрите фото.

Вторая партия вакцины ожидается в феврале, рассказала «Кур'еру» Елена Малишевская, заведующая поликлиникой по обслуживанию взрослого населения.

Как в Слуцке прививают медработников вакциной против COVID-19. Фото
Вакцина на «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») состоит из двух компонентов. Сегодня прививали первым. А вторым — на 21-й день. Фотографии: Ольга Паздерина
Как в Слуцке прививают медработников вакциной против COVID-19. Фото
Пациент заполняет анкету и подписывает согласие на процедуру.
Как в Слуцке прививают медработников вакциной против COVID-19. Фото
Пациенту замеряют давление.
Как в Слуцке прививают медработников вакциной против COVID-19. Фото
Замеряют сатурацию — процент насыщенности крови кислородом.

Как в Слуцке прививают медработников вакциной против COVID-19. Фото

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Как в Слуцке прививают медработников вакциной против COVID-19. Фото

Как в Слуцке прививают медработников вакциной против COVID-19. Фото

Как в Слуцке прививают медработников вакциной против COVID-19. Фото

Как в Слуцке прививают медработников вакциной против COVID-19. Фото

Как в Слуцке прививают медработников вакциной против COVID-19. Фото

Как в Слуцке прививают медработников вакциной против COVID-19. Фото

Как в Слуцке прививают медработников вакциной против COVID-19. Фото

Публикация дополняется.

РАНЕЕ. В санслужбе Слуцка рассказали, как прививают российской вакциной против COVID-19 и как долго сохранятся антитела.