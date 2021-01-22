В пятницу, 22 января, во взрослой поликлинике Слуцкой ЦРБ вакциной против COVID-19 привили вторую пятёрку медиков — работников «скорой» и медсестру больницы. «Кур'ер» посмотрел, как проходит эта процедура. Смотрите фото.

Вторая партия вакцины ожидается в феврале, рассказала «Кур'еру» Елена Малишевская, заведующая поликлиникой по обслуживанию взрослого населения.

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РАНЕЕ. В санслужбе Слуцка рассказали, как прививают российской вакциной против COVID-19 и как долго сохранятся антитела.