Наказание за сигнал в месте проведения массового мероприятия. Какие ещё штрафные санкции ждут автолюбителей с 1 марта

В пятницу, 22 января, на Национальном правовом портале опубликован новый Кодекс об административных правонарушениях. Он предусматривает увеличение размеров штрафов за нарушение ПДД.

Как и раньше, за превышение установленной скорости:

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от 10 до 20 км/ч , будет налагаться штраф до 1 базовой величины;

, будет налагаться штраф до 1 базовой величины; от 20 до 30 км/ч штраф составит от 1 до 3 базовых;

штраф составит от 1 до 3 базовых; на 30−40 км/ч — от 3 до 10 базовых;

— от 3 до 10 базовых; свыше 40 км/ч — от 8 до 12 базовых.

В случае повторного в течение года аналогичного правонарушения штраф будет составлять от 5 до 15 базовых величин.

Также автолюбителя могут лишить прав на срок до года. В новом КоАП предусмотрено, что превышение скорости может устанавливаться на основе средней скорости движения на определённом участке.

Если превышение скорости было зафиксировано в автоматическом режиме, повторность по-прежнему отсутствует.

До 3 базовых величин вырастет штраф за нарушение правил движения по автомагистрали, пользование внешними световыми приборами или звуковыми сигналами, буксировку транспортных средств, нарушение правил применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки.

Ещё одно новшество: кодекс предусматривает ответственность за нарушение правил пользования звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия. Такое нарушение будет наказываться штрафом до 10 базовых величин с лишением прав сроком до года или без лишения.