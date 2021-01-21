Случчанка, написав в редакцию, поделилась наблюдениями о поездках в городском транспорте. Её интересует, должен ли кондуктор напоминать пассажирам, чтобы те надели маски. «Кур'ер» узнал в «Миноблавтотрансе», входит ли это в обязанности кондуктора.

Что написала жительница Слуцка

«Каждое утро езжу на работу на автобусе № 4, — рассказала случчанка. — С 16 декабря в Слуцке объявлен масочный режим. Я обратила внимание на мужчину, который ежедневно садится в автобус возле хлебозавода. Он в автобусе всегда без маски. При этом если бы он тихо встал в уголке, то это ещё простительно, но он активно общается с кондуктором, смеётся, рассуждает. Судя по всему, кондуктор его знает, потому что они здороваются.

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На дверях автобуса висит объявление: «Без маски не входить». Кондуктор никогда не делает замечание и тем более ни разу не высадила его из автобуса.

Я позвонила в диспетчерскую службу и спросила, почему кондуктор позволяет регулярно ездить пассажиру без маски и не делает ему замечание.

Диспетчер ответила: «А что она может сделать? На мороз его, что ли, выбросить? Её за это могут уволить».

Получается, что кондуктору даже замечание делать необязательно и объявление на дверях висит просто так. Я не думаю, что её уволили бы, если бы она способствовала тому, чтобы пассажиры выполняли требования Министерства здравоохранения, — надевали маски в автобусе.

Где заканчивается и начинается ответственность кондуктора в таких случаях? Что она обязана сделать? Посмотрите, что творится кругом, люди болеют по второму кругу, некоторые особенно тяжело".

Что на это ответили в «Миноблавтотрансе»

На вопрос, должна ли кондуктор требовать от пассажиров надеть маску, на «горячей линии» «Миноблавтотранса» «Кур'еру» ответили так:

«В салонах автобусов должны быть развешаны объявления о необходимости быть в маске. Периодически кондуктор должен предупреждать об этом пассажиров, если нет электронных средств оповещения. Кондуктор обязана сама быть в маске, также в автобусе должна проводиться санобработка. Но в некоторых филиалах есть дополнительные инструкции, как часто кондуктор должен напоминать об этом».

Носить средства индивидуальной защиты — это обязанность пассажиров. Кондуктор может рекомендовать надеть маску, но заставить пассажира она не может. Бывают конфликтные ситуации, когда кондуктор делает замечания пассажирам, а получает в ответ грубость.

«Если мы выгоним пассажира из транспорта, то тоже получим жалобу. Обязать кондуктора выдворять пассажира из автобуса тоже неправильно», — добавила специалист «Миноблавтотранса».