Жителям Слуцка рассылают анкеты по установке камер видеонаблюдения на домах. Фотофакт

Отдел новостей
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Ещё в ноябре несколько жителей Слуцка писали «Кур'еру», что на их подъездах устанавливают камеры, хотя собраний жильцов или других подобных «процедур» у них не проводилось, и говорили, что навязывать услуги незаконно. В публикации на эту тему «Кур'ер» разъяснял, что происходит.

А сейчас случчанам приходят и бланки заказов на услугу — кампания по установке камер продолжается.

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Жителям Слуцка рассылают анкеты по установке камер видеонаблюдения на домах. Фотофакт

Жителям Слуцка рассылают анкеты по установке камер видеонаблюдения на домах. Фотофакт

Кстати, наши читатели уже делятся и записями с камер. Например, вот эта публикация.

Если у вас происходит что-то интересное и это зафиксировала камера, пишите, присылайте записи:
  • на email: info@kurjer.info,
  • на вайбер (+37 529) 329 29 34
  • или в чат нашей «Слуцкой телеги» t.me/slutsk128.