Жителям Слуцка рассылают анкеты по установке камер видеонаблюдения на домах. Фотофакт

Ещё в ноябре несколько жителей Слуцка писали «Кур'еру», что на их подъездах устанавливают камеры, хотя собраний жильцов или других подобных «процедур» у них не проводилось, и говорили, что навязывать услуги незаконно. В публикации на эту тему «Кур'ер» разъяснял, что происходит.

А сейчас случчанам приходят и бланки заказов на услугу — кампания по установке камер продолжается.

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Кстати, наши читатели уже делятся и записями с камер. Например, вот эта публикация.

Если у вас происходит что-то интересное и это зафиксировала камера, пишите, присылайте записи: