Жителям Слуцка рассылают анкеты по установке камер видеонаблюдения на домах. Фотофакт

Ещё в ноябре несколько жителей Слуцка писали «Кур'еру», что на их подъездах устанавливают камеры, хотя собраний жильцов или других подобных «процедур» у них не проводилось, и говорили, что навязывать услуги незаконно. В публикации на эту тему «Кур'ер» разъяснял, что происходит.
А сейчас случчанам приходят и бланки заказов на услугу — кампания по установке камер продолжается.
Реклама
Кстати, наши читатели уже делятся и записями с камер. Например, вот эта публикация.
Если у вас происходит что-то интересное и это зафиксировала камера, пишите, присылайте записи:
- на email: info@kurjer.info,
- на вайбер (+37 529) 329 29 34
- или в чат нашей «Слуцкой телеги» t.me/slutsk128.