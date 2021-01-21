Рынок труда, вакансии, трудоустройство. Каким был ушедший год в Слуцком районе

В 2020 году в отдел занятости населения по Слуцкому району за помощью в трудоустройстве обратились 2031 человек. Из них 992 были зарегистрированы в качестве безработных (77,4% к уровню прошлого года).

Как пишет «Слуцкий край», благодаря отделу занятости населения за этот период трудоустроены 1519 человек (69,1% от нуждающихся в трудоустройстве), в том числе 769 безработных, или 70,4% от числа нуждающихся. Из них 141 человек из числа граждан, имеющих дополнительные гарантии занятости (57,3% от числа нуждающихся).

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По сравнению с началом прошлого года в районе: снизился коэффициент напряжённости. Он составил 0,1 безработных на одну вакансию против 0,2 безработных на начало года. Уровень зарегистрированной безработицы снизился на 0,2 процентных пункта и составил 0,1 процента к численности экономически активного населения.

За январь-декабрь 2020 года рынок труда по Слуцкому району составил 1093 человека и уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 26,8%.

На 1 января 2021 года количество вакансий по Слуцкому району составило 551 свободное рабочее место.

Преобладают вакансии, предназначенные для трудоустройства по рабочим профессиям (68,8%).

Район испытывает потребность в таких специалистах, как:

ветеринарный врач;

ветеринарный фельдшер зоотехник;

бухгалтер;

продавец;

водитель автомобиля;

водитель погрузчика;

швея;

электрогазосварщик;

тракторист;

слесарь по ремонту автомобилей;

все строительные специальности.

Основной спрос в прошлом году на рабочую силу наблюдался в сельском хозяйстве (24,1%), промышленности (18,1%), строительстве (12,5%), торговле (9,8%). В общем количестве заявленных вакансий, а это 50,5%, приходилось на государственный сектор экономики.

В январе-декабре 2020 года направлено на обучение 64 безработных, из них 42 — по заявкам нанимателей с гарантией последующего трудоустройства, или 65,6% от числа нуждающихся.

Для определения возможности эффективной деятельности безработных в качестве предпринимателей, а также помощи в составлении бизнес-плана отделом занятости населения оказано 1 147 консультаций.

За 12 месяцев 2020 года финансовая поддержка в виде субсидий оказана 18 безработным. Для организации предпринимательской деятельности оказана 17 безработным, ремесленной деятельности — 1 безработному.

В декабре 2020 года компенсированы средства, затраченные ПУП «Ямполь-Слуцк» ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», на создание 3 рабочих мест для инвалидов на 360 тыс. рублей.

В 2020 году обеспечена занятость 2 безработных инвалидов посредством организации трудовой адаптации и оказано содействие в трудоустройстве 4 человекам для приобретения опыта практической работы с частичной компенсацией нанимателям затрат.

В оплачиваемых общественных работах в районе приняли участие 366 человек.

Организаторами работ по обеспечению занятости учащейся молодежи в свободное от учёбы время в 2020 году были определены УО «Слуцкий государственный колледж» и УО «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей».

В работах по благоустройству территорий и ремонту учебных кабинетов этих учреждений приняли участие 220 человек, в том числе 196 несовершеннолетних.

В полном объёме было обеспечено предоставление государственных социальных гарантий 264 безработным, гражданам, направленным на обучение, в виде пособий по безработице, по беременности и родам, стипендий, материальной помощи.

В 2020 году информирование населения по актуальным вопросам занятости населения обеспечивалось при посещении отдела занятости населения, через информационный киоск, стенды объявлений в отделе занятости населения, через районные средства массовой информации, официальный сайт райисполкома, портал государственной службы занятости, который обновляется ежедневно, информационно-справочные буклеты, брошюры, информационные письма, совещания, профориентационные мероприятия и непосредственно при обращении по телефону.