«Время собирать камни». Как музей-лапидарий возродит память о еврейском Слуцке

Несколько веков Слуцк был по большей части еврейским городом. Но память об этом была уничтожена. Из надгробий огромного еврейского кладбища построили дома, могильные камни были разбросаны, кладбище ликвидировали. И теперь потомки евреев Слуцка придумали способ возродить и сохранить память о тех евреях, что жили и умерли в нашем городе в прошлые века.

Из надгробных камней со старого кладбища сделают лапидарий. Еврейская община смогла получить разрешение властей, творческая мастерская создала проект. А вопрос финансирования не выглядит таким уж сложным. В этом материале «Кур'ера» вы узнаете о том, что такое лапидарий и как он решит проблему утраченного еврейского наследия Слуцка.

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Часть 1. ЕВРЕЙСКИЙ СЛУЦК

Большая часть населения

составляли до 77% населения города. Перед Великой отечественной войной в Слуцке их было Евреи в Слуцке впервые упоминаются в документах в 1583 году. В разные времена евреидо 77% населения города. Перед Великой отечественной войной в Слуцке их было

от всех горожан.

Ещё в начале ХХ века в Слуцке18 синагог, несколько еврейских школ и училищ.

В Слуцке родились некоторые знаменитости еврейского происхождения: писатель Ицхак Дов Беркович, поэт Яаков Кахан, советский инженер Шолом (Семён) Ариевич Козберг, внёсший личный вклад в запуск первого человека в космос. Также — художники Хаим Сегал (прадед Марка Шагала), Иегуда Эпштейн. Почти все случчане-евреи были жестоко убиты во время оккупации. Уже после войны в Слуцке родился Владимир Цеслер, знаменитый белорусский дизайнер, он также еврей.

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Каким было старое еврейское кладбище. Рассказывает Галина Ванкевич

Галина Ванкевич, председатель Слуцкой еврейской общины «Помни!», рассказывает о том, каким было еврейское кладбище на берегу Случи в Слуцке. Кладбище существовало до 70-х годов, а после его снесли, а на его месте построили жилой микрорайон «Строителей».

Это была большая территория, огороженная кирпичной стеной высотой около 3 метров. На кладбище были вход и — отдельно — выход, так как по еврейской традиции входить и выходить в одни и те же ворота на кладбище не рекомендуется. Около входа была синагога и жила женщина «плакса», которую нанимали оплакивать покойников.

На кладбище не было деревьев, только заросли шиповника. Надгробия там были самые разные — и простые, и очень богатые. Сначала хоронили людей более высокого сословия: знатоков талмуда, музыкантов, учителей, врачей. Даже приезжали хоронить из других городов, где не было такого достойного кладбища. А в более поздние времена хоронили вообще всех. Всего на Слуцком еврейском кладбище было похоронено порядка 20 тысяч человек.

«Кровавый час» и куда делись надгробия

Во время войны, когда Слуцк оккупировали фашисты, евреевв гетто. Первое гетто было ликвидировано в октябре 1941 года, при этом были зверски убиты от 5 до 8 тысяч человек. После было создано новое гетто на территории «». Там случчан продолжали истязать, в том числе непосильной работой.

Для евреев охрана устраивала так называемый «кровавый час». В гетто узников строили и бегом гнали на кладбище. Оттуда несчастные должны были (опять же бегом) доставлять надгробные плиты на стройплощадку. Обессиленных и упавших людей охранники беспощадно избивали, натравливали на них собак. С еврейскими надгробиями в фундаменте были построены четыре здания. В двух из них сейчас размещаются Слуцкая типография и Центр православного просвещения. В третьем размещался знаменитый сожжённый суд. Ещё одно здание, где был центр детского технического творчества, снесли.

Галина Ванкевич также предполагает, что надгробия могли использовать как строительный материал люди, которые жили возле кладбища. Она добавляет, что их нельзя за это винить, потому что другой строительный материал в послевоенное время мог быть недоступен.

Стройка на костях

После войны евреев в городе осталось очень мало. На старом кладбище. В 1947 году городские власти закрыли кладбище. Умерших после этого года евреев хоронили в иудейской части городского кладбища на 14 Партизан. А старое кладбище заросло травой. Местное население выгоняло туда пастись уток, гусей и скот.

В 1970 году слуцким евреям предложили перенести захоронения со старого кладбища на 14 Партизан. Но сделали это единицы.

После этого на кладбище начали строить жилой массив. Вот что вспоминает об этой стройке случчанин Иван Байраш, который тогда работал на самосвале: «Экскаваторы выкапывали море костей. Страшное дело. Останки попадали в кузов. Мы возили эту землю с костями на улицу Мельничную, где сейчас комбинат хлебопродуктов. Там была огромная яма. Высыпали эту землю туда. Помню, рядом жила еврейка. Она прослышала, что мы возим землю с кладбища. И эта женщина выбирала из грунта кости и где-то перезахоронила».

Как собирали камни

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В 2017—2018 годах некоторые мацевы со старого кладбища удалось собрать. Некоторые из них по решению местных властей извлекли из фундамента снесённого Центра детского технического творчества. Некоторые собрал потомок слуцких евреев Лев Логинов, живущий в Лондоне.

Лев Логинов — правнук слуцкого еврея Абрама Зелигера. Зелигер был похоронен в Слуцке ещё в 70-х годах XIX века. По инициативе Логинова надгробные камни вытащили из Случи и собрали на берегу. Те, что получилось. Некоторые надгробия остались на месте, потому что, чтобы их собрать, нужна специальная техника.

Из тех мацев, что достала команда Логинова, около 62 — читаемы. И ещё на 200-х надписи стёрлись. К сожалению, фамилии Зелигер ни на одной из найденных мацев не обнаружили.

Сейчас все камни, что удалось собрать (около 300 штук), хранятся на частной автостоянке предпринимателя Ивана Микулы.

Часть 2. СЛУЦКИЙ ЛАПИДАРИЙ

Как придумали Слуцкий лапидарий

Идея создать из старинных надгробий в Слуцке лапидарий (музей камней) принадлежит упомянутому жителю Лондона Льву Логинову, его родным и еврейской общине. В Европе такие музеи — не редкость, онитам веками.

Проект Слуцкого лапидария создала творческая мастерская известного архитектора Галины Левиной. Её отец Леонид Левин известен как один из авторов мемориала «Хатынь» и множества других знаменитых объектов. Также он спроектировал памятник жертвам Слуцкого гетто.

Предполагается, что внутрь лапидария будут «смотреть» те мацевы, на которых можно различить надписи. А те, что уже не читаются, будут вмурованы вглубь стен. Галина Леонидовна рассказала о том, какая задумка легла в основу проекта.

Архитектор говорит, что её команда хотела создать место для размышлений. Ровные бетонные стены снаружи, а внутри — большой мир, который был уничтожен Холокостом. История, в которую ты входишь из современного мира.

Также планируется, что на выставленных надгробиях будут QR-коды, по которым можно будет получить информацию о похороненном жителе Слуцка.

«[Можно будет] узнать, что он делал, — говорит Галина Леонидовна. — Был ли у него шляпный магазин, или он торговал какими-то замками, или он был раввин… Это место, куда ты придёшь и будешь задавать вопросы, расширять свои знания о Слуцке, о взаимоотношениях людей, нам показалось очень важным».

Проект Слуцкого лапидария уже прославился

Проект успешно прошёл рассмотрение и утверждение на областном художественно-экспертном совете по монументальному искусству в марте 2019 года. Он получил диплом І степени на XXVIII Международном смотре-конкурсе МАСА на лучшую проектную и реализованную работу (Тбилиси, 7−9 октября 2020 года).

Где будет лапидарий

Слуцкий лапидарий будет расположен в иудейской частина улице 14 Партизан. Галина Ванкевич рассказала, что Слуцкое ЖКХ и городские власти пошли навстречу общине и официально разрешили построить там музей камней. Удачно, что в этой части кладбища нашлось пространство достаточного размера, где нет никаких других захоронений.

Галина Ванкевич говорит, что по традиции надгробия должны находиться только на еврейском кладбище. А поставить мемориал на улице Строителей среди жилых домов было бы негуманно по отношению к людям, которые там живут. Место же в некрополе отвечает всем пожеланиям общины и подходит идеально.

Нужны деньги

Из-за пандемии инициаторы Слуцкого лапидария, живущие в Великобритании, столкнулись с трудностями. Они не могут спонсировать строительство. Поэтому Слуцкая еврейская община надеется, что удастся собрать деньги силами неравнодушных и заинтересованных людей или найти потенциальных инвесторов. Проектно-сметная документация стоит 2 700 долларов. Строительство и благоустройство прилегающей территории — около 25 000 долларов.

Если вы готовы помочь в сборе денег на строительство Слуцкого лапидария, вы можете обратиться в редакцию за контактами Галины Ванкевич.

Зачем нужен лапидарий Слуцку?

Галина Ванкевич рассказывает о ностальгическом туризме и о том, зачем нужен лапидарий самим случчанам.

Она говорит, что за 10 лет как переводчик встречала группы туристов и семьи из разных стран. Их родственники уехали из Слуцка давным-давно. У некоторых — 120 лет назад. И они всё равно знают про Слуцк.

«В Нью-Йорке даже есть кладбище „Слуцкерс“, то есть выходцев из Слуцка, — говорит Галина Михайловна. — И эти люди хотят узнать о своих родственниках. 18 тысяч человек, погибшие здесь, уже не встанут. И никакую память не восстановишь. Ни дома, ни синагоги построить заново нельзя. Поэтому лучшей памятью будет о них вот этот лапидарий. Я понимаю, что это дань памяти и моим предкам тоже. По всем понятиям — религиозным, общечеловеческим, гуманным, каким угодно — надо дать этим камням достойное упокоение. Цивилизованное. Потому что пусть не мы, может быть, а наши дети захотят найти какие-то ниточки, которые связывали этих людей со Слуцком».

Часть 3. ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Как собирали камни в Бресте

История с еврейским кладбищем в Слуцке — отнюдь не уникальна для Беларуси. Еврейские кладбища по всей стране уничтожались под строительство новых объектов. Те, что остались, приходили в запустение, так как некому было за ними ухаживать.

Наиболее похожа на слуцкую история Бресткого еврейского кладбища «Керкуты». Во время оккупации города фашисты устроили на нём пост ПВО. Они уничтожили много могил, а мацевы вывезли. Уже после войны, в 1945—1946 годах на территории лагеря военнопленных мацевами вымостили тротуары. А потом на самом кладбище построили стадион «Локомотив».

Позже в разных местах Бреста было найдено более тысячи мацев. Примерно треть из них — читаемы. В 2004 году Аркадий Бляхер, председатель Брестского областного научно-просветительского центра «Холокост», инициировал создание в Бресте лапидария. Горисполком поддержал его идею. В 2020 году архитекторы предложили три проекта Брестского лапидария.

В Минске работает Еврейский студенческий культурный центр «Гилель». Его волонтёры в 2020 году привели в порядок найденные в Бресте надгробия. Камни сложили, сфотографировали. Эпитафии переписали и перевели на русский. Также активисты «Гилель» в рамках своего проекта M.E.G.A. ведут работу по изучению и сохранению других старых кладбищ.

Могилёв и другие города

В 2019 году «Наша Ніва»о том, как активисты Могилёвской еврейской общины восстанавливают еврейское кладбище. Они добились, чтобы старинной части кладбища дали статус историко-культурной ценности. Также волонтёры разных организаций работали на еврейских кладбищах в Лиде и Бешенковичах.

Подробно о еврейском наследии Беларуси и о том, в каком состоянии находятся белорусские еврейские кладбища, можно почитать в статьях доктора исторических наук Леонида Смиловицкого в журнале «Мастерская».